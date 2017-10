Regardez les prestations les plus marquantes de la seconde ronde des auditions à l'aveugle

Ce dimanche 1er octobre avait lieu la deuxième ronde de La Voix Junior sur les ondes de TVA.

Pour ce second épisode, on nous réservait de nombreux talents bruts qui sont venus rayonner sur la scène et devant les coachs.

Voici les prestations les plus marquantes vues à La Voix Junior cette semaine

1. Laura Janowsi, 13 ans - Feeling Good de Nina Simone

Avec sa voix étrangement mature pour son âge, ce n’est pas surprenant que les trois coachs se soient retournés pour Laura. Marie-Mai fut la première à presser sur le bouton, suivie d’Alex Nevsky et de Marc Dupré.

2. Mélia Jacques, 14 ans – Mes habitudes, d’Andréanne A. Mallette

Accompagnée à la guitare, Mélia a chanté le succès Mes habitudes d’Andréanne A. Mallette. Premier à se retourner, c’est Alex Nevsky qui a eu la chance de la voir se joindre à son équipe.

3. Anissa, 8 ans – Éblouie par la nuit

Avec sa douce voix, Anissa a réussi à convaincre Marc Dupré dans les premières secondes de la chanson. Marie-Mai, visiblement émue par la prestation de la petite, avait de la difficulté à contenir son émotion. «Tu es parfaite», a souligné la chanteuse qui s’est dite bouleversée par l’interprétation de la fillette.

4. Ariane, 13 ans – Plus peur

Celle qui a déjà chanté avec Gino Quilico sur scène a choisi la chanson, Plus peur de Laurence Hélie avec brio. Alex Nevsky, visiblement conquis, a été le seul coach à se retourner.

5. Jeffrey Li 12 ans – Tell Me Why

Jeffrey de Toronto a fait fureur avec sa voix impressionnante qui ressemble à un peu à celle de Céline Dion. Le jeune homme cumule les vues sur YouTube et a déjà eu plusieurs présences sur scène remarquées en Chine. Sa présence sur scène a complètement ébloui les coachs qui avaient peine à exprimer leur contentement. « On est tous sur le cul» de dire Marc Dupré. C’est avec lui que Jeffrey continuera l’aventure.

6. Madison, 9 ans -– Rockin Robin

La personnalité lumineuse de Madison s’est transposée dans son choix de chanson, Rockin Robin. Elle a mis le party dans le studio et a fait se retourner les trois coachs, dans les dernières secondes de la chanson. «Je voyais ton sourire à travers ma chaise», a indiqué Marie-Mai. Alex Nevsky a tenté d’attirer la petite avec des cadeaux, sans succès. C’est Marie-Mai qui l’aura dans son équipe.

7. Léna, 14 ans – Stitches

L’interprétation du succès de Shawn Mendes par Léna, 14 ans a parlé aux trois coachs qui se sont tous retournés pour la voir chanter. «C’était écœurant, de dire Marie-Mai. L’une des voix les plus stables et solides que j’ai entendues.»

8. Angélie, 13 ans – Son of a Preacher Man

Angélie avait déjà de l’expérience de scène puisqu’elle a fait la première partie de Véronique Dicaire au Festival des montgolfières de Gatineau. Sa prestation a séduit les trois coachs qui ont dû argumenter fort pour obtenir Angélie dans leur équipe. C’est finalement sur Alex Nevsky que son choix s’est arrêté.