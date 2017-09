Rencontre d’un soir entre Ginette et l’OSQ

Elle s’est finalement laissé convaincre. D’abord réticente à l’idée d’y chanter, Ginette Reno montera enfin sur la scène du Centre Vidéotron, le 25 novembre prochain, pour interpréter ses plus grands succès en compagnie de l’Orchestre symphonique de Québec, a appris en primeur Le Journal.

Et c’est nul autre que son fils Pascalin qui dirigera l’orchestre de plus de cinquante musiciens et chanteurs lors de ce spectacle, intitulé Ginette Reno symphonique, qui ne sera présenté qu’une seule fois.

Évidemment, la chanteuse de 71 ans passera en revue ses classiques, comme elle le fait lors de tous ses concerts. Sauf que, cette fois, les Fais-moi la tendresse, Je ne suis qu’une chanson et L’essentiel auront droit au traitement royal de l’OSQ. On nous promet aussi des surprises et des pièces de son répertoire rarement interprétées sur scène.

Ce n’est pas la première fois que les routes de Ginette Reno et de l’OSQ se croisent. En 2010, ils avaient fait équipe avec Marc Hervieux pour lancer le Festival d’été de Québec à New Richmond, en Gaspésie. Plus loin dans le temps, la chanteuse et l’OSQ avaient triomphé lors de deux représentations devant des salles combles au Grand Théâtre, en décembre 1987.

« J’aime ça comme une folle. Je ferais rien que ça », avait lancé Mme Reno en cours de soirée, comme relaté dans l’ouvrage Un siècle de symphonie à Québec : l’Orchestre symphonique de Québec, 1902-2002.

Elle a refusé en 2015

Même s’il allait de soi que l’une des plus grandes voix québécoises du dernier demi-siècle finisse par se faire entendre dans le Centre Vidéotron, un tel concert ne faisait pas partie des priorités de Ginette Reno lorsque Le Journal avait sondé son intérêt avant une série de performances au Capitole, à l’automne 2015.

« J’ai beaucoup de difficulté avec les foules de 10 000, 20 000 ou 30 000 personnes. Je n’ai pas l’impression qu’on peut toucher au peuple », avait-elle confié, en précisant avoir refusé une offre pour faire le Centre Vidéotron.

Celle qui a fait vibrer le Centre Bell à plusieurs reprises, ces dernières années, en chantant l’hymne national avant les matchs du Canadien en séries éliminatoires, avait cependant laissé la porte ouverte pour un événement spécial qui lui permettrait de partager la scène avec plusieurs artistes invités.

Avec la présence de l’OSQ, pas de doute que Mme Reno sera comblée.

► Après l’habituelle prévente qui aura lieu jeudi, les billets pour le grand public seront mis en vente vendredi, sur le coup de 10 h, à quatre prix différents : 60 $, 80 $, 110 $ et 150 $.