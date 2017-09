RollerCoaster Tycoon Classic sera sur Steam

Bon, ce n’est peut-être pas la nouvelle du siècle, mais les fans de jeux classiques risquent d’être heureux: Roller Coaster Tycoon Classic sera sur Steam demain!

Un «remaster» des premiers jeux de Roller Coaster Tycoon avait été lancé pour les appareils mobiles en décembre 2016, et c’est cette version que nous allons retrouver sur Steam.

Avec Classic, vous allez pouvoir profiter de 95 scénarios différents en plus des plusieurs expansions. Il sera possible d’importer et exporter des parcs, scénarios et manèges.

Il existe d’autres jeux de Roller Coaster Tycoon sur Steam, mais celui-ci est vraiment un grand retour au classique de 1999.

C’est peut-être une bonne option pour les joueurs qui ne veulent pas payer 60$ pour Planet Coaster, par exemple. Nous n’avons toujours pas un prix pour Roller Coaster Tycoon, mais celui-ci ne risque pas de dépasser 20$.