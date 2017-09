Russie: «Ça» banni à cause de Ronald McDonald?

Le clown Pennywise ne se plaît pas seulement à terrifier les cinéphiles du monde entier, il met aussi en colère les dirigeants de Burger King en Russie.

La chaîne de restauration rapide a récemment déposé une plainte contre l’horrible personnage auprès du Service fédéral antimonopole russe (FAS), demandant que le film «Ça», dont il est la vedette, soit banni du pays, apprend-on du «Hollywood Reporter».

La compagnie allègue que la ressemblance entre le clown et Ronald McDonald permet à sa rivale, McDonald’s, de profiter d’une visibilité additionnelle.

La plainte fait actuellement l’objet d’une évaluation, mais aucune échéance quant à une éventuelle décision n’a été avancée.

Doté d’un budget de 35 millions $ US, le long métrage d’horreur «Ça» («It» en version originale anglaise) fait courir les foules depuis sa sortie en salle. L’œuvre a déjà amassé 480 millions $ US sur la planète. En Russie, où il est offert dans plus de 100 cinémas, le film réalisé à partir des romans de Stephen King a généré 14 millions $ US.