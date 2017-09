Samuel Bélanger prendra la direction de l’Australie en avril

Le nageur Samuel Bélanger a eu droit à toute une surprise lorsqu’il a ouvert un courriel de Natation Canada, lundi.

« J’étais en train de manger au cégep et j’ai tout arrêté, a raconté le nageur du Rouge et Or de l’Université Laval. Après avoir lu le message de félicitations confirmant ma sélection, j’ai immédiatement appelé mon père. Je suis vraiment surpris et je ne m’y attendais pas du tout. Les Jeux du Commonwealth n’étaient pas dans ma tête.

« Depuis deux jours, je capote, poursuit l’étudiant de 20 ans au cégep de Sainte-Foy. C’est une belle tape dans le dos qui va m’aider à m’entraîner. »

Direction Australie

Natation Canada a dévoilé, mardi, l’identité des nageurs sélectionnés en prévision des Jeux du Commonwealth qui se dérouleront du 4 au 15 avril à Gold Coast, en Australie. Bélanger nagera le 4x200 m libre au pays des kangourous, sa première compétition internationale chez les seniors.

« Même si je n’étais pas entièrement satisfait de ma performance, n’ayant pas réussi mon meilleur temps à vie, les entraîneurs de Natation Canada ont aimé ce qu’ils ont vu lors des nationaux d’été à Montréal où j’ai terminé en 4e position aux 200 m libres, a-t-il indiqué. J’ai manqué de vitesse dans le premier 100 m avant de revenir en force dans le deuxième. C’est cette performance qui a fait la différence. J’ai aussi connu un bon camp à Vancouver. »

S’il n’a pas connu la performance souhaitée au championnat mondial junior en 2015 à Singapour, Bélanger désire obtenir un meilleur résultat cette fois-ci. « À Singapour, j’y allais pour vivre l’expérience, mais je veux réussir mon meilleur temps à vie en Australie, a-t-il souligné. Je veux réussir quelque chose de bon. Mon meilleur temps est de 1 min 50 s 02. »

Surprise

Tout comme son protégé, Nicholas Perron est surpris de la sélection de Bélanger. « Je suis un peu surpris de sa sélection, mais bien heureux parce que le Québec ne place pas souvent d’hommes sur l’équipe nationale A », a mentionné l’entraîneur-chef du Rouge et Or.

Bélanger est le seul Québécois retenu au sein de l’équipe canadienne qui comptera Katerine Savard, Maryse-Sophie Harvey et Alexia Zevnik du côté féminin.