Stress au travail : gare à l'effet Zeigarnik

Audrey Neveu - 37e AVENUE

Vous menez au travail au projet qui demande des mois d'efforts et vous ne cessez d'y penser, même le soir. Votre sommeil est ainsi plus perturbé que celui du vendeur de chaussures, qui peut « décrocher » plus facilement une fois la journée terminée. La raison ? L'effet Zeigarnik.

La psychologue Bluma Zeigarnik a fait une étonnante découverte il y a longtemps, en 1927 : on se souvient deux fois mieux d'une tâche inachevée que d'une tâche terminée. Pourquoi ? « C'est la mémoire prospective qui travaille. Quand on mène une action, on s'attend à ce qu'il y ait une conclusion. Si on est interrompu en plein milieu, l’action continue à rouler dans notre tête parce qu'elle n'est pas complétée, elle n'a pas changé de “case” », explique Isabelle Rouleau, professeure titulaire du Département de psychologie de l'UQAM.

Cette capacité cognitive permet de jongler avec plusieurs tâches à la fois, mais si on ne réussit pas à « déconnecter » de nos tâches en suspens, celles-ci peuvent créer de l'anxiété ou même conduire à une dépression.

Une personne dont l'emploi implique des objectifs à moyen et à long terme peut donc avoir du mal à se détacher de son emploi. Parce qu’il sera toujours tentant d'ouvrir son ordinateur le soir, juste pour apaiser le hamster dans sa tête...