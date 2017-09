Uber les gros bras

La renommée mondiale d’Uber pour ses «ultimatums» lancés aux gouvernements locaux ou nationaux n’est plus à faire.

Par conséquent, il n'y avait rien d'étonnant hier à entendre le grand patron d’Uber Québec faire la même chose en jurant qu’Uber quitterait le Québec le 14 octobre prochain si le gouvernement Couillard ne mettait pas la pédale douce sur les exigences même minimales qu’il lui impose.

Quittera, quittera pas ? Très franchement, ça reste à voir.

Malgré que je sois une utilisatrice régulière de taxis – je ne conduis pas, je vis en ville et je suis aussi aidante naturelle -, je ne suis pas «Uber» pour autant. Ses manières de gros bras hors-la-loi m’horripilent.

Cela dit, son départ, s’il s’avère, risque fort d’être reçu par l’industrie dite traditionnelle du taxi comme la permission de retourner illico à son laisser-aller légendaire. Surtout, à Montréal.

Seule l’arrivée d’Uber l’avait obligée à se remettre un brin en question. Et encore, il reste beaucoup à faire pour faire passer cette industrie entêtée au XXIe siècle.

Mais sans Uber, l’industrie traditionnelle du taxi risque de se rendormir rapidement sur ses lauriers tous croches – parc automobile en partie désuet, manque de propreté des voitures et parfois même des chauffeurs, manque de courtoisie, absence de règles vestimentaires, etc... Ce n’est évidemment pas le cas pour tous les taxis, mais même avec la pression d’Uber, il en existe encore trop. Comme tant d’autres Montréalais, je le sais d’expérience.

Ce qui nous amène au VRAI problème.

Soit l’inaction crasse des pouvoirs publics, du ministère des Transports à la ville de Montréal en passant par le Bureau du taxi. Pendant des années, les pouvoirs publics ont laissé l’industrie traditionnelle du taxi à Montréal se détériorer de manière visible, notoire et carrément choquante.

Imaginez un instant que vous receviez vos clients dans un bureau sale pendant que vous êtes en plus en jeans délavés et en t-shirt ? Croyez-vous vraiment que vous pourriez conserver vos clients longtemps? C’est pourtant ce que fais un chauffeur de taxi lorsqu’il néglige sa voiture et se néglige lui-même.

Or, aussi travailleurs autonomes soient-ils, ils donnent néanmoins un service au public et en public.

En cela, le ministère des Transports, la Ville et le Bureau du taxi auraient dû et devraient encore se montrer beaucoup plus vigilants et pro-actifs dans l’encadrement de l’industrie traditionnelle du taxi. Point.

Et ce, jusque dans le service de transport adapté par taxis pour personnes à mobilité réduite. Lequel service, de surcroît, est payé à même les fonds publics.

Sans Uber, si tel est le cas, que se passera-t-il ?...