Un honneur fort apprécié pour Bob Gainey

L’ancien capitaine du Canadien fait partie d’un groupe de 14 intronisés au Panthéon des sports

Bob Gainey a beau être membre du Temple de la renommée du hockey depuis 1992, il était tout aussi fier mercredi soir d’être admis au Panthéon des sports du Québec.

«C’est un très bel honneur qu’on me fait. Je ne m’y attendais pas du tout, a-t-il confié. Je n’avais eu aucune indication en ce sens et je suis fier de voir qu’on me considère comme une personne ayant marqué l’histoire du sport au Québec. Je regarde la liste des intronisés et il y a de très bons joueurs de hockey là-dedans!

«Montréal occupera pour toujours une place spéciale dans mon cœur, a ajouté Gainey. J’ai eu la chance de faire partie de grandes équipes, de soulever cinq fois la coupe Stanley. J’ai adoré porter les couleurs du Canadien. Mes enfants sont nés ici et il y aura toujours un lien spécial qui m’unira à Montréal. J’ai encore plusieurs amis dans la région.»

Originaire de Peterborough, en Ontario, l’ancien capitaine du Canadien aime bien s’exprimer en français lorsqu’on le rencontre et de faire partie du Temple de la renommée des sports du Québec est tout à fait logique dans son cas.

En bonne compagnie...

Gainey a marqué l’histoire du Canadien en étant le meilleur attaquant défensif de son époque. Il s’est vu remettre le trophée Frank Selke en quatre occasions, une marque qu’il partage aujourd’hui avec Patrice Bergeron, des Bruins de Boston.

«Je me retrouve en excellente compagnie!» a lancé en souriant celui qui fait partie de la liste des 100 meilleurs joueurs de l’histoire que la Ligue nationale a dévoilée lors du match des étoiles en janvier dernier.

Gainey a connu une carrière glorieuse sur la patinoire avant d’occuper des postes d’entraîneur-chef et de directeur général.

«Des cinq coupes que j’ai eu la chance de remporter comme joueur, la première en 1976 a été la plus spéciale parce que je réalisais alors le rêve de tout joueur de hockey, a-t-il dit. On avait toute une équipe dans les années 1970. On avait du talent à toutes les positions et les gars se tenaient ensemble. L’esprit d’équipe était excellent.

«J’ai aussi beaucoup apprécié la coupe remportée en 1986 parce que j’agissais alors comme capitaine du Canadien et que j’étais un vétéran au sein de cette formation composée de plusieurs jeunes joueurs.

«C’était une formation bien différente de celle des années 1970 et on avait eu beaucoup de plaisir à déjouer les calculs de tout le monde en remportant la coupe, a souligné Gainey. Ça faisait sept ans que le Canadien n’avait pas gagné le gros trophée et on avait alors conquis de nouveaux partisans.»

L’admiration de Dean Bergeron

Le robuste ailier a vécu de très dures épreuves hors de la patinoire. Il a eu la douleur de perdre son épouse, Cathy, en 1995 après qu’elle eut perdu une longue bataille contre le cancer.

Il a ensuite eu vécu un drame épouvantable en 2006 lorsque l’une de ses filles, Laura, est disparue en mer après avoir été projetée hors d’un voilier pendant une violente tempête. Elle n’avait que 25 ans.

Dean Bergeron, un ancien hockeyeur des Cataractes de Shawinigan, était tout fier de poser aux côtés de Gainey mercredi, lui qui fait partie du groupe de 14 nouveaux intronisés en raison de ses exploits aux Jeux paralympiques.

On se souvient que Bergeron s’est retrouvé paralysé après avoir reçu un coup de poing lors d’une bagarre survenue pendant le camp d’entraînement.

«Bob Gainey un homme que j’admire au plus haut point, a dit Bergeron. Il a été un modèle de détermination. Je suis heureux d’avoir pu le rencontrer et de partager avec lui la fierté de me retrouver à titre de membre du Temple de la renommée du sport au Québec. C’est l’honneur ultime pour un athlète.»

Continuer d’inspirer les gens

Inspiré par les exploits du regretté André Viger, Bergeron a connu une très belle carrière lors des compétitions d’athlétisme en fauteuil roulant, récoltant 11 médailles , dont trois en or, aux Jeux paralympiques.

«Si je peux continuer d’inspirer des gens, c’est tant mieux, a-t-il dit. Il est important de démontrer qu’on peut surmonter les obstacles. Je suis en fauteuil roulant mais je ne me plains pas de mon sort. Je me retrouve au Panthéon des sports, je suis très bien entouré dans mon rôle de vice-président à la compagnie d’assurances La Capitale, j’ai une conjointe en or et je trouve que la vie est belle.»

Ben Cahoon, l’ancien receveur de passes étoile des Alouettes, n’a pu assister à la cérémonie d’intronisation, étant retenu par ses obligations comme entraineur de l’équipe de football de l’Université Brigham Young, au Utah.

LISTE DES 14 INTRONISÉS

Le Panthéon des sports du Québec a procédé hier soir à l’intronisation de 14 nouveaux élus, dont sept à titre posthume.

Voici la liste des intronisés

BOB GAINEY: Reconnu pour sa combativité et son leadership, il a aidé le Canadien à remporter 5 fois la coupe Stanley entre 1976 et 1986. Gainey a mérité quatre fois le trophée Frank Selke remis au meilleur attaquant défensif de la LNH. Il a agi comme directeur général du Canadien de 2003 à 2010.

BEN CAHOON : il a participé à trois conquêtes de la coupe Grey par les Alouettes, en plus de capter 1017 passes durant son illustre carrière.

FRANÇOIS-LOUIS TREMBLAY : il a remporté cinq médailles en patinage de vitesse sur courte piste aux Jeux olympiques, dont deux d’or, et 12 autres lors des championnats du monde.

DEAN BERGERON : l’ancien joueur des Cataractes de Shawinigan, victime d’un accident sur la patinoire qui l’a rendu paraplégique, a remporté 11 médailles en athlétisme en fauteuil roulant lors de ses quatre participations aux Jeux paralympiques.

ROBIN CORSIGLIA : cette nageuse a fait sa marque aux Jeux olympiques de Montréal, aidant le Canada à remporter la médaille de bronze au relais 4 X 100 m 4 nages. Elle n’avait alors que 13 ans. Elle a aussi été médaillée d’or au 100 mètres brasse aux Jeux du Commonwealth à Edmonton.

JACQUES DOUCET : il a décrit les matchs des Expos pendant 32 ans. Au total, il a décrit près de 6000 parties de baseball, notamment à TVA Sports.

DONALD DION : cet entraîneur en plongeon a joué un rôle clé dans les succès remportés par Sylvie Bernier et Annie Pelletier aux Jeux olympiques.

À TITRE POSTHUME

ARTURO GATTI : il a été l’un des boxeurs les plus spectaculaires de son époque, décrochant deux titres de champion du monde. Il est mort de façon tragique en 2009.

PAT BURNS : trois fois récipiendaire du trophée Jack Adams, Burns a dirigé le Canadien, les Maple Leafs, les Bruins et les Devils, remportant une coupe Stanley au New Jersey en 2003. Il est décédé du cancer en 2010.

HAL PATTERSON : il a été un receveur de passes étoile avec les Alouettes et les Tiger-Cats entre 1954 et 1967.

CLAUDE BÉCHARD : il a été juge de lignes dans la LNH de 1966 à 1980 et il a travaillé au cours de neuf finales de la coupe Stanley.

BRIGITTE FROT : elle a dirigé la Fédération québécoise de soccer du Québec de 1999 à 2014 et elle s’est beaucoup impliquée pour aider la cause des athlètes amateurs.

JEAN TROTTIER : il a fondé le Comité des jeunes de Rosemont en 1953 et il s’est impliqué auprès d’eux durant plus de 50 ans.

JAMES CREIGHTON : né à Halifax, il est considéré comme ayant été le père du hockey sur glace structuré dans les années 1870 et 1880.