Un plan pour réduire le stress au travail

Caroline Rodgers - 37e AVENUE

Le travail est une source de stress majeure chez des millions d’adultes qui occupent un emploi, selon plusieurs études. Au-delà de l’adoption d’une bonne hygiène de vie, comment réduire le stress au travail ? Voici quelques façons d’y arriver dont l’efficacité est prouvée scientifiquement.

Ranger régulièrement son espace de travail

Le fait d’avoir un espace de travail propre et ordonné réduit le stress, selon des chercheurs de la Kennesaw State University. Qui plus est, le fait de prendre le temps d’organiser ses documents et ses objets permet d’ordonner aussi ses pensées et de réfléchir : des solutions à des problèmes peuvent même émerger pendant que l’on range son bureau.

Déléguer et oser demander de l’aide

Nombre d’études mentionnent la surcharge de travail comme la source de stress numéro 1 pour la majorité des travailleurs. Lorsqu’on est dépassé par la quantité de boulot à abattre, la première chose à faire est de demander une diminution de sa charge de travail ou un délai plus long à ses supérieurs. On peut aussi déléguer des tâches et demander l’aide de collègues avant d’être submergé.

Diviser les tâches imposantes en plusieurs étapes ou tâches plus petites

Le dicton le dit : « On mange un éléphant une bouchée à la fois. » Un énorme projet vous décourage et vous stresse ? La première chose à faire est de l’analyser pour le diviser en morceaux. Une fois cette étape franchie, vous pouvez prendre ces morceaux un par un pour ainsi avoir le sentiment de mieux contrôler votre charge de travail et de progresser, une étape à la fois.

Laisser le stress du travail... au travail

Une autre mauvaise habitude des travailleurs, acquise entre autres par une mauvaise utilisation des outils de communication, est de rapporter les préoccupations du travail à la maison, et ce, même en vacances ! Sachez établir vos limites, notamment en refusant de répondre aux courriels du patron en dehors des heures de travail, et décrochez à la fin de la journée.