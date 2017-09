Une terrible nouvelle

Il y aurait du pétrole en Gaspésie. Pire, il y a du pétrole en Gaspésie puisque certains sites sont déjà en production. Dans la région la plus pauvre du Québec, on découvre la présence d’une ressource qui a fait la fortune de plusieurs nations. Si vous avez lu sur le sujet depuis deux ou trois ans, vous n’aurez vu que des manchettes négatives.

Même le Danemark exploite son pétrole. Les Danois, ces maniaques du vélo et champions de l’environnement ont réduit leur consommation d’hydrocarbures. Mais ils en ont découvert au large de leurs côtes et l’exploitent.

Ils utilisent moins de pétrole au total, mais celui qu’ils utilisent ne dépend pas de l’importation. Ils utilisent d’ailleurs les énormes retombées du pétrole pour investir dans leurs énergies renouvelables et préparer les énergies du futur.

Mille raisons de dire non

Pas au Québec. Ici, découvrir du pétrole est une mauvaise nouvelle. Cette semaine, Le Devoir mettait en garde concernant des explorations qui se feraient « aux limites » du Parc de la Gaspésie. Quelle terrible nouvelle ! Les environnementalistes devront s’en mêler ! Pourtant, cette étape très préliminaire des levées sismiques se fera à plus de 15 kilomètres des limites de ce Parc... dont la superficie est de 802 km² !

Jamais on ne voit quelqu’un sauter dans les airs comme un enfant qui vient de marquer son premier but au hockey en criant : « Nous avons du pétrole en Gaspésie ! » Jamais nous n’entendons l’enthousiasme des élus locaux qui pourtant sont presque tous favorables à ce développement, reconnaissant un potentiel économique dont la région ne peut pas se passer.

Junex et Pétrolia, les deux joueurs présents en Gaspésie, sont des entreprises québécoises qui veulent investir au Québec. Elles ont dépensé temps et argent pour connaître le territoire et son potentiel, même à une époque où personne n’y croyait. Mais personne n’oserait en parler en bien puisqu’elles sont dans le pétrole.