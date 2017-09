Villeneuve fait escale à Montréal

Après avoir fait escale à Paris, Berlin, Londres et Los Angeles au cours des dernières semaines pour la tournée promotionnelle de son film le plus important à ce jour, Blade Runner 2049, le cinéaste québécois Denis Villeneuve passera les deux prochains jours chez lui, à Montréal, afin de rencontrer les médias québécois et canadiens.

C’est Villeneuve lui-même qui a tenu à ce que Montréal figure sur sa liste de villes visitées dans le cadre de la tournée de promotion de Blade Runner 2049. Malgré son succès à Hollywood, le cinéaste québécois a toujours voulu rester disponible pour les médias québécois.

Avant de s’arrêter à Montréal, jeudi, Denis Villeneuve s’est arrêté récemment dans plusieurs grandes villes en Europe et en Amérique du Nord pour assurer la promotion de Blade Runner. Avec l’équipe de son film (dont les acteurs Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas et Sylvia Hoeks), il a multiplié les entrevues et les conférences de presse avec les représentants de la presse internationale.

La grande première mondiale de Blade Runner 2049 aura lieu mardi soir à Los Angeles. Le lendemain, le film sera présenté en première canadienne lors de la soirée d’ouverture du Festival du nouveau cinéma (FNC) de Montréal, avant de prendre l’affiche deux jours plus tard. Les premiers commentaires des journalistes américains et européens qui ont vu le film sont dithyrambiques.

Blade Runner 2049, une suite du film culte de 1982, est le quatrième film hollywoodien de Denis Villeneuve, après L’Arrivée, Sicario et Prisonniers.

Un film sur Cléopâtre ?

Par ailleurs, le site américain Hollywood Reporter a révélé mercredi que Denis Villeneuve était en négociation pour la réalisation d’un film sur la vie de Cléopâtre produit par le studio Sony Picture. Le long métrage serait adapté du livre Cleopatra : A Life qui dépeint la célèbre reine égyptienne comme une femme de pouvoir qui a joué un rôle important dans l’histoire de l’humanité.

Des cinéastes de renom comme Ang Lee, James Cameron et David Fincher ont déjà été associés à ce projet de film dans le passé. Et Angelina Jolie avait récemment été considérée pour le rôle de Cléopâtre.

Rappelons que Villeneuve est aussi pressenti pour la réalisation du prochain film de James Bond. Il doit aussi réaliser une nouvelle version du classique de science-fiction Dune.

