Voici comment copier le style de vos vedettes québécoises préférées

On s’est improvisés détectives mode, question de retracer les items de feu portés par nos stars chouchous.

Le petit haut de Marilou à En mode Salvail vous faisait de l’œil? On vous l’a trouvé! Même chose pour la jupe de Maripier, les boucles d’oreilles de Vanessa et une panoplie d’autres pièces repérées sur les comptes Instagram des top fashionistas du Québec.

À nous leur style d’enfer!

La jupe de Maripier Morin

Little Vinyl never hurt anyone 🙊 top and skirt @hm --- Un peu de vinyl n'a jamais fait de mal à personne🙊 chandail et jupe @hm Une publication partagée par Maripier Morin Prust (@maripiermorin) le 19 Sept. 2017 à 6h06 PDT

«Un peu de vinyle n'a jamais fait de mal à personne», a écrit MP au sujet de cette tenue et on ne pourrait pas être plus d’accords. Agencée à un gros chandail, un chemisier ou un haut plus chic, une minijupe en cuirette est l’item tout indiqué pour ajouter une touche edgy à notre garde-robe automnale.

Jupe à 39,99$ chez H&M

Le chandail de Sarah-Jeanne Labrosse

Une publication partagée par sarah-jeanne labrosse (@sarahlabrosa) le 14 Sept. 2017 à 15h25 PDT

On fait le décompte jusqu’au temps frisquet pour pouvoir s’emmitoufler dans un chandail de laine confo comme celui de Sarah-Jeanne. Coup de cœur pour sa couleur rose toute douce.

Chandail à 419€ en ligne

Le haut de Marilou

Une publication partagée par Marilou | Trois Fois Par Jour (@mariloubiz) le 26 Sept. 2017 à 16h13 PDT

Encolure Bardot, imprimé vichy... le petit top de Marilou nous fait vraiment les yeux doux! Direction Aritzia pour la copier de ce pas. P.S Ses pantalons viennent du même magasin, si ça vous tente d’adopter le look au complet. Un coup parti!

Haut à 65$ chez Aritzia

La salopette d’Alicia Moffet

Une publication partagée par Alicia Moffet (@aliciamoffet) le 12 Août 2017 à 8h12 PDT

À la fois stylée et décontractée, la salopette est le genre de morceaux quatre-saisons qu’on portera et reportera encore et encore. À seulement 40$, celle-ci est un super investissement. Bien joué, Alicia!

Salopette à 39,99$ chez H&M

Les boucles d’oreilles de Vanessa Pilon

Une publication partagée par Vanessa Pilon (@vanpailong) le 20 Sept. 2017 à 5h01 PDT

Les anneaux or sont ce qu’il y a de plus hot en ce moment au rayon des boucles d’oreilles. Avec leurs petits détails ludiques, ceux de Vanessa Pilon nous font particulièrement craquer, surtout jumelés à son magnifique turban.

Boucles d'oreilles à 140$ US en ligne

Les jeans de Sophie Nelisse

Une publication partagée par Sophie Nelisse (@sophie__nelisse) le 24 Août 2017 à 15h05 PDT

Pour faire changement du traditionnel bleu, un jean noir skinny et troué est un incontournable dans toute penderie. Sophie Nélisse le sait bien. Elle a opté pour la coupe Jamie, un modèle taille haute hyper populaire et flatteur signé Topshop.

Jeans à 95$ chez La Baie

Le t-shirt de Léa Roy

@a_deux2 j'trippe sur vous. 🌿 Une publication partagée par Léa Roy (@learoooy) le 12 Sept. 2017 à 8h43 PDT

L’actrice de l’émission L’Académie encourage la mode locale avec son adorable t-shirt «thym toé» de la marque À Deux. Créée par des jumelles, la gamme séduit les modeuses avec ses jeux de mots cocasses et bien québécois.

T-shirt à 22$ en ligne