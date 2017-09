Voici pourquoi les films nous font pleurer en avion

Avez-vous déjà pleuré (à chaudes larmes) en écoutant un film dans un avion? Si oui, vous n’êtes vraiment pas les seuls, et en plus, il y a une explication scientifique derrière ce trop-plein d’émotivité!

Un récent sondage mené pour le compte de l’aéroport de Gatwick, à Londres, a révélé que 15% des hommes et 6% des femmes sont plus susceptibles de pleurer en regardant un film en avion, que s’ils ne le regardaient les deux pieds sur terre.

Mais pourquoi?

Eh bien, il semblerait que plusieurs facteurs amplifieraient la sensibilité lorsqu’on voyage dans un appareil volant à plusieurs milliers de mètres d’altitude!

D’ailleurs, la compagnie aérienne Virgin Airlines a récemment introduit des avertissements avant certains de ses films à bord, afin d’informer les passagers que leur santé émotionnelle pourrait être mise à rude épreuve pendant le visionnement.

Photo Virgin Atlantic

La British Broadcasting Corporation (BBC) s’est penchée sur ce phénomène et cite les constatations d’un groupe de recherche qui suggère que le fait de voler dans un tube métallique scellé peut altérer notre humeur, modifier notre fonctionnement et même nous donner des démangeaisons!

«Très peu de recherches ont été effectuées à ce sujet dans le passé, car ce phénomène ne cause pas de problèmes aux personnes en bonne santé, mais comme voyager est devenu plus accessible et plus populaire, les personnes plus âgées pourraient en être affectées, c’est pourquoi cela mène à un plus grand intérêt dans le domaine», a indiqué le président de la Société allemande de médecine aérospatiale et directeur médical adjoint pour la médecine d'urgence à l'Université de Cologne, Jochen Hinkelbein à la BBC.

Ce dernier s’intéresse à ces changements que nous éprouvons pendant un vol et comment ils peuvent affecter le corps humain et l'esprit.

Le chercheur relate plusieurs éléments qui pourraient jouer un rôle tel que la pression atmosphérique qui est similaire à celle au sommet d’une montagne de 8000 pieds d’altitude, l’humidité qui est plus faible que celle des déserts les plus secs du monde, sans compter l’air refroidi en cabine.

De plus, Hinkelbein indique que la réduction de la pression atmosphérique pendant un vol peut réduire de 6% à 25% la quantité d’oxygène dans le sang des passagers.

Fait plutôt surprenant, il semblerait que nos sens sont aussi modifiés pendant un vol si bien que la vision, l’odorat et même la sensibilité des papilles gustatives au sel et aux sucres peuvent être réduits. Une étude commandée par la compagnie aérienne Lufthansa a même démontré que le fameux jus de tomate servi à bord goûte bien meilleur pendant un vol!

Pour plus d’informations, consultez le dossier de la BBC.