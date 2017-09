ARCHAMBAULT, Lucie

(née Larose)



Au C.H. Pierre-Le Gardeur, le 26 septembre 2017, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Lucie Larose, fille de madame Réjeanne Hétu et de feu Lionel Larose.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son époux monsieur Denis Archambault, ses enfants Catherine (Yannick Proulx), Simon et Jean-Charles, ses petits-enfants Alexis, Anaïs et William, sa soeur Marie, ses beaux-frères et belles-soeurs: Laurent (Christiane), Daniel (Lucie), Lucie (feu Pierre), Diane, Sylvie (Jean-Guy), Line et Hélène (Denis), ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Participez à l'effet papillon, des dons à la Fondation Santé Sud de Lanaudière seraient appréciés.(effetpapillon.ca)La famille recevra les condoléances le samedi 30 septembre de 14h à 17h30. Les funérailles suivront à 17h30 en la chapelle du complexe funéraire: