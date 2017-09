12 photos qui donnent envie de réserver un voyage au Costa Rica

Jungle, plages, cascades, volcans, animaux sauvages, retraites de yoga, surf, randonnées: difficile de résister à l'appel du Costa Rica quand on aime la nature, la chaleur et l’aventure!.

Et c’est sans compter tous ces beaux hôtels de bord de mer et ces petites auberges cachées dans les montagnes...

Plus cher que le Nicaragua voisin ou que les autres pays d’Amérique centrale (mais moins cher que l’Europe ou les États-Unis), le Costa Rica a l’avantage d’avoir des infrastructures touristiques particulièrement bien rodées et d’avoir misé sur l’écotourisme et le développement durable pour attirer les voyageurs.

Un autre avantage de ce pays paisible (et sans armée), c’est qu’il «contamine» tout le monde avec son célèbre slogan ¡Pura Vida!, qui veut (à peu près) dire qu'on devrait tous profiter de la vie en arrêtant de tout le temps stresser pour rien!

Honnêtement, ce n'est pas difficile quand on se retrouve devant tout ça:

1. Le parc Manuel Antonio

Une publication partagée par Visit Costa Rica (@visit_costarica) le 19 Mars 2017 à 16h34 PDT

2. L'étonnant rio Celeste

Une publication partagée par Tumblrworld🌎 (@tmbrworld) le 22 Sept. 2017 à 14h04 PDT

3. Envie d'une crème glacée?

Une publication partagée par Four Seasons Resort Costa Rica (@fscostarica) le 15 Déc. 2016 à 8h52 PST

4. Ou d'une baignade?

Une publication partagée par Visit Costa Rica PR (@visitcostarica_pr) le 25 Août 2017 à 10h43 PDT

5. L'incontournable volcan Arenal

Une publication partagée par Nomad America (@nomad_america) le 25 Sept. 2017 à 13h49 PDT

6. La fraîcheur dans l'assiette!

Une publication partagée par Lapa Rios Ecolodge (@laparioscr) le 8 Sept. 2017 à 6h24 PDT

7. Piscine avec vue...

Une publication partagée par Visit Costa Rica PR (@visitcostarica_pr) le 23 Juin 2017 à 7h04 PDT

8. Grand luxe dans la péninsule Papagayo

Une publication partagée par Four Seasons Resort Costa Rica (@fscostarica) le 20 Avril 2016 à 11h11 PDT

9. La campagne de la région Coronado

Une publication partagée par Juank PV (@juancaporras) le 10 Mai 2016 à 8h13 PDT

10. Coucher de soleil à Santa Teresa

Une publication partagée par Juank PV (@juancaporras) le 3 Mars 2017 à 9h48 PST

11. Surf et plage déserte à Matapalo

Une publication partagée par Lapa Rios Ecolodge (@laparioscr) le 29 Juil. 2017 à 9h49 PDT

12. ¡Pura Vida!