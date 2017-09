8 bars où se «dater» le dimanche après-midi

Boire une bière le dimanche après-midi ça donne un peu le même sentiment que de faire l’école buissonnière à 14 ans. C’est excitant. Pis c’est encore mieux quand c’est en douce compagnie.

À Montréal, les endroits pour boire un cocktail ne manquent pas.

Voici 8 adresses à mettre à votre agenda pour une «date» d'après-midi loin d’être plate.

1. L’Isle de garde

Vous aimez la bière? Vous risquez de tomber sous le charme de l’Isle de garde. Cette microbrasserie située sur la rue Beaubien a tout pour plaire. Des bouchées savoureuses, une panoplie de bières et surtout de grandes fenêtres qui laissent entrer le soleil. Parfait pour siroter une pinte d’après-midi.

1039 rue Beaubien Est

2. Le Réservoir

Vin nature, bières de microbrasseries, plats à partager... Le Réservoir est une adresse incontournable pour tous les foodies qui se respectent. Les weekends, en plus de pouvoir bruncher copieusement, vous pourrez passer l’après-midi à déguster chacune de leur bière! Une belle journée en perspective... surtout si vous prenez congé le lendemain!

9 rue Duluth est

3. Bar Kabinet

Pour un rendez-vous doux, il n’y a pas plus romantique que le bar Kabinet, situé dans le Mile-End. Ce minuscule bar à cocktails d’inspiration russe ouvre ses portes à 15h et permet à sa clientèle de savourer quelques délicieux breuvages alcoolisés. Assoyez-vous au bar et dites-vous des mots doux!

92 avenue Laurier Ouest

4. Le Record

Vous possédez des dizaines et des dizaines de vinyles et vous n’écoutez que des trucs underground et cool, rendez-vous au bar Le Record. En plus d’offrir la pinte à prix raisonnable, vous aurez l’impression d’être comme chez vous, car l’ambiance y est décontractée et très agréable.

7622 rue Saint-Hubert

5. Le Darling

À la fois un café et un bar, le Darling, situé sur le Plateau Mont-Royal, est une adresse passe-partout. Que vous ayez envie de commencer votre journée avec un bon latté et de continuer le tout avec un cidre ou une pinte de bière, cela vous regarde. Ici, tout est permis! Le vaste local est très bien décoré et parfaitement «Instagrammable».

4328 boulevard Saint-Laurent

6. Bar Palco

Ouvert à partir de 15h, le bar Palco est une des plus belles adresses de Verdun. Que vous soyez plus du type bière ou cocktail, vous y trouverez certainement de quoi vous satisfaire. Si vous n’avez pas envie de vous rendre jusqu’à Verdun, rendez-vous au bar Renard dans le Village qui appartient aux mêmes propriétaires.

4019 rue Wellington

7. Loïc

Amoureux de vin nature, ne cherchez plus, c’est au bar Loïc que vous devez vous rendre. Bien que l’établissement n’ouvre ses portes qu’en fin d’après-midi, il s’agit d’une des plus belles adresses du quartier St-Henri. Les foodies sont nombreux à s’y rendre pour se bourrer la face, mais surtout pour goûter à des vins d’importations privés provenant des quatre coins du monde.

5001 rue Notre-Dame Ouest

8. Nestor

Vous planifiez faire une virée sur la Plaza St-Hubert? Assurez-vous de reprendre vos forces au Nestor. Vous pourrez y boire une bonne pinte ou des cocktails savoureux dans un décor un brin théâtral tout droit sorti des années 20.

6289 rue Saint-Hubert