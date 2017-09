5 chefs et restaurateurs se prononcent sur la politique «zéro pourboire»

La nouvelle a vite fait le tour des médias ces derniers jours : deux établissements montréalais, le Bistro Rosie et le restaurant Zero8, ont augmenté le prix de leurs plats afin d’interdire le pourboire. Ainsi, le salaire de leurs employés passerait de 15$ à 25$ de l’heure.

Le but de l’opération est en fait de faire le bonheur de tout le monde et principalement de valoriser le travail de tous en établissant une politique égalitaire.

Un modèle qui n’est pas inconnu de la métropole. Le restaurant Wilensky's, un resto déli bien en place depuis 85 ans et reconnu pour son sandwich Wilensky Special a, lui aussi, abolit les pourboires depuis belle lurette.

«Les machines de paiement électronique qui affichent 15 %, 18 %, 20 % calculent le montant du pourboire après taxes plutôt qu’avant taxe comme ils le devraient. Le client se retrouve donc à donner jusqu’à 23 % de pourboire», mentionne la journaliste Marie-Ève Dumont dans un article publié dans le Journal.

Cette procédure assure aussi à un établissement une main d’œuvre fidèle; en prenant soin de vos employés, il y a fort à parier qu’ils auront du plaisir à travailler pour vous.

Afin de faire la lumière sur toute cette situation et voir si les opinions étaient partagées, cinq chefs et restaurateurs se sont livrés à nous.



Stéphanie Audet | Chef propriétaire au restaurant LOV

Photo courtoisie

«Pour moi, un partage des pourboires est de mise. La salle et la cuisine font un travail d'équipe et la cuisine mérite d’avoir sa part aussi. Selon moi, ceci devrait être obligatoire.’’

Pasquale Vari | Enseignant à l’ITHQ et juge à l’émission Les Chefs!

Photo Facebook Pasquale Vari

«Je suis d'accord avec un partage de pourboires sous un système qui remet un pourcentage aux employés en cuisine. De 10 à 20 % par exemple.

Cela dit, je ne suis pas d'accord avec un système de service inclus (15% inclus automatiquement).

Laissons le client décider le montant du pourboire. Le succès d'un restauration repose sur le travail d'équipe donc partageons.»

Richard Bastien | Chef au Café des Beaux Arts, Le Mitoyen, Le Leméac et co-propriétaire du Monarque

Capture d'écran

«Cela illustre bien la réelle remise en question des écarts de salaires et la répartition des pourboires entre la salle et la cuisine dans l'industrie de la restauration au Québec. C'est un équilibre fragile qui peut être grandement amélioré par une révision des normes du travail, qui permettrait un système de partage des pourboires au pourcentage entre l'équipe de salle et la brigade de la cuisine, ce qui est interdit pour le moment.

Cela m'apparait juste et équitable, afin de maintenir une équipe de cuisiniers talentueux et impliqués et des serveurs professionnels, stimulés et compétents. Chaque établissement selon le volume, l'achalandage, l'ampleur de l'équipe et le professionnalisme exigé pourrait établir sa grille de pourcentage dévolu à chacun.

Autre aspect parfois négligé par les temps qui courent, pour ne pas effrayer la clientèle avec des prix trop élevés, c’est de nous retenir de mettre le prix véritable pour les produits plus coûteux. On se prive ainsi de marge financière plus grande pour mieux rémunérer notre équipe de cuisine. Un employé à pourboires coûte moins cher qu'un cuisinier.

Enfin, je crois que le client doit avoir la liberté de donner le pourcentage de pourboire à sa convenance pour maintenir un service plus attentionné et rigoureux et éviter un service blasé et convenu.»

Sébastien Bonnefis | Coordonnateur et enseignant au Collège Mérici

Photo courtoisie

«Je pense qu'il serait plus bénéfique de partager les pourboires entre les serveurs et les cuisiniers. Cela permettrait d'obtenir de meilleurs salaires pour le personnel de restauration plutôt que d'inclure le service dans la facture.»

Joris Larigaldie | Chef exécutif au Ripplecove Hotel & Spa

Photo courtoisie

«Je crois en un système simple avec un menu qui exprime ses prix "pourboire et taxes compris". Les serveurs ou les cuisiniers ne devraient pas devoir compter sur le pourboire pour payer leur loyer ou nourrir leurs enfants, comme c’est souvent le cas. Ils doivent recevoir un salaire décent et le pourboire doit être un plus offert en bonus à la discrétion d'un client satisfait.

Serveurs et cuisiniers peuvent alors être payés à un salaire fixe et les pourboires partagés avec tous les employés du restaurant, sommeliers, réceptionnistes, plongeurs, etc. Quant à la qualité du service, peut être baissera t-elle légèrement au début, mais rapidement la relation client/serveur deviendra plus saine et plus naturelle.

Le service reprendra ses véritables valeurs d'accueil et de générosité. N'oublions pas non plus les gros problèmes d'harcèlement sexuel que les jeunes femmes subissent souvent quotidiennement et trop souvent sans rien dire, de peur de ne pas recevoir de pourboire. La situation générale serait beaucoup plus saine à de nombreux niveaux avec un salaire fixe à l'année.»

Ça semblent unanime : la majorité des professionnels interrogés encourage un système privilégiant le partage des pourboires entre employés. D’une part, ils gardent leurs talents près d’eux et d’autre part ils empêchent le client de payer jusqu’à 23% sur les taxes.

Dans un monde où les cuisiniers de vocation se font de plus en plus rares et où les conditions en restauration sont difficiles, il était plus que temps qu’une mise au point soit faite à cet égard.

Est-ce que le Bistro Rosie et le restaurant Zero8 influenceront d’autres établissements au Québec et dans la métropole? On l’espère.