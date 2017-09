SAILLANT, Denis



De Montréal, le 20 septembre 2017, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Denis Saillant, époux de feu Mme Annette Dupras.Le défunt laisse dans le deuil sa fille Julie (Jocelyn Côté), son fils Patrick (Isabelle Sauvé), ses petits-fils Kevin (Sabrina Dolbec), Mathieu (Joanie L'Heureux), Emrick et Samuel, son amie de coeur Mme Elisabeth Lauzon, ses frères et soeurs: Michel, Robert, Réal, Lucie, Hélène Saillant et leurs conjoint(e)s, autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées en l'église Saint-François D'Assise (Notre-Dame et Georges-Bizet) Montréal, le dimanche 1er octobre à 15h. La famille recevra les condoléances, à l'église à compter de 13h30.Vos messages de sympathie pourront se traduire par un don, en sa mémoire, à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Des enveloppes seront disponibles à l'église.514 353-9199www.salonfunerairelfc.com