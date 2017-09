ADDISON, Pierrette



C'est avec grand chagrin que nous vous avisons du décès de Mlle Pierrette Addison, fille de feu William Addison et feu Blanche Fortin, partie le 25 septembre 2017 aux Floralies LaSalle.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Richard, Germaine, Réjeanne (Horace Caron), Fernande, Carmen (Guy Jarret) ainsi que tous les neveux et nièces avec leurs petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera vendredi, 29 septembre 2017, de 19h à 21h30 et samedi, 30 septembre 2017, à compter de 9h au Complexe Urgel Bourgie Feron-Athos, 1275, ave Dollard (angle Jean Brillon), LaSalle.Une cérémonie suivra à 10h, en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.