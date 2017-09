Accès à l'information : La réforme de Trudeau est une «régression» des droits

OTTAWA | La réforme à l’accès à l’information proposé par les Libéraux de Justin Trudeau est carrément une «régression» des droits existants et n’apporte aucun des changements promis par le gouvernement, dénonce la commissaire à l’information.

Nouvelles obligations restrictives pour les demandeurs d’information, nouveaux motifs permettant au gouvernement de refuser de diffuser des documents et aucun de pouvoir pour la commissaire à l’information à obliger le partage d’informations.

Voilà que quelques-uns des enjeux dénoncés par la commissaire à l’information fédérale, Suzanne Legault, dans un nouveau rapport lapidaire envers le projet de loi C-58 du gouvernement Trudeau.

Celui-ci a été présenté par le gouvernement au début de l’été dans le but de «relever la barre en matière d'ouverture et de transparence au sein du gouvernement». Parmi les changements proposés, on allongeait la liste des documents ministériels qui devraient être diffusés proactivement et étendait la Loi aux tribunaux également.

Or, le gouvernement libéral a aussi renié une importante promesse électorale en refusant d’assujettir le cabinet du premier ministre et le Sénat à la Loi.

«Il autorise le gouvernement à déterminer quels renseignements les Canadiens peuvent obtenir, plutôt que de laisser le droit aux Canadiens de décider pour eux-mêmes», note plutôt Mme Legault.

Plus de détails à venir.