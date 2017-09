Acheter vos passes de ski : des économies pour la saison

Difficile de penser au ski, n’est-ce pas ? Pensez alors à votre portefeuille.

On sort à peine de deux semaines de température exceptionnellement chaude. C’est pourquoi il faut acheter dès maintenant sa passe de ski pour profiter de rabais souvent très importants !

Par exemple, la passe Sublime de Tremblant est offerte à 489 $ par personne, soit 110 $ d’économie d’ici le 30 novembre.

Autre exemple, le billet de saison en semaine du Massif de Charlevoix est en prévente à 499 $ jusqu’au 9 octobre, un rabais de 100 $ sur le prix régulier (rabais identique de 100 $ sur la passe de ski sept jours).

Dépêchez-vous !

Certaines dates limites approchent. Par exemple, Sutton offre un rabais de 10 % sur toutes ses passes... avant le 30 septembre, soit samedi !

À Mont Saint-Sauveur, la passe Parfaite, qui se vend normalement 225 $, est en vente à 199 $ avant le 9 octobre. Elle permet de skier en semaine de l’ouverture à la fermeture, et la fin de semaine après 15 h, à Saint-Sauveur, Avila, Olympia, Mont-Gabriel, Morin-Heights et Edelweiss. On offre même un plan de financement sans intérêts : vous achetez aujourd’hui et payez en deux autres versements, les premier novembre et décembre.

Toujours avant le 9 octobre, Mont Sainte-Anne offre l’abonnement individuel illimité à 1329 $, un rabais de 210 $ sur le prix régulier. Vous économiserez aussi 110 $ sur la passe de soirée après 15 h (190 $).

À Bromont, si vous achetez avant le 9 octobre la passe familiale illimitée de 1675 $ (deux adultes, trois enfants), vous économisez 225 $. Le rabais est de 60 $ pour la passe individuelle illimitée (615 $) et de 35 $ pour la passe flexible après 15 h (190 $).

Rabais de l’ASSQ

L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) vend son populaire Ski Passe-Partout à partir du 2 octobre, à 45,99 $ plus taxes (sur son site boutique.maneige.ski et chez Sports Experts). Cette carte vous permet d’économiser jusqu’à 40 % dans les 70 stations membres à travers le Québec. On parle de plus de 350 rabais, sept jours par semaine (40 % la première journée de ski, 35 % les deux autres sorties et 30 % les deux dernières ; le rabais est légèrement moins important à Tremblant, Sainte-Anne et au Massif).

L’ASSQ vend aussi à partir du 2 octobre sa carte de ski Accès Famille (sur boutique.maneige.ski seulement), qui permet un rabais de 35 % en station, à 46 $ pour un adulte et un enfant (le prix augmente si vous ajoutez un autre adulte et d’autres rejetons).

Les stocks des cartes Ski Passe-Partout et Accès Famille sont souvent épuisés en quelques semaines.

L’ASSQ vend enfin sa carte Boni 20 pour les enfants de 4e et 5e année du primaire, au coût de 100 $ (valide deux ans), qui permet trois jours gratuits de ski par saison par enfant. Valide dans une cinquantaine de stations québécoises dès le 2 octobre.

CONSEILS