Agenda du week-end

AM GETTING PAID au TAZ

Vendredi et samedi, si vous êtes amateur de skateboard [planche à roulettes], vous avez rendez-vous au Taz [8931, rue Papineau]. Vendredi, de 10 h à 16 h, vous pourrez voir de la pratique libre et les demi-finales, samedi, de 10 à 18 h, vous pourrez voir de la pratique libre et la finale. L’entrée est libre.

https://www.facebook.com/events/180579542470362/