Couillard défend Bombardier, mais pourrait causer du tort à d'autres entreprises aérospatiales

Philippe Couillard ne décolère pas, deux jours après l’imposition par l’administration Trump de droits compensatoires de 220 % aux avions C Series de Bombardier. Aux leaders des autres provinces et aux chefs d’entreprises qui l’accusent de causer du tort au secteur de l’aéronautique canadien avec ses déclarations incendiaires, le premier ministre du Québec répond de se mêler de leurs affaires.

Pourtant, en déclarant la guerre comme il le fait à Boeing, l’entreprise qui a porté plainte contre Bombardier devant le département du Commerce des États-Unis, Philippe Couillard pourrait faire des victimes collatérales.

Plusieurs entreprises aérospatiales du Québec et du Canada sont des fournisseurs importants de Boeing, qui fabrique notamment les 737 et 787.

C’est le cas d’Héroux-Devtek et CAE, par exemple, deux sociétés employant des milliers de travailleurs dans la métropole.

M. Couillard s’est défendu de mettre en péril encore davantage d’emploi avec ces déclarations révoltées, au Québec et dans les autres provinces.

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a estimé en matinée que M. Couillard utilisait une «rhétorique surchauffée et un langage émotif». «Ce n'est pas nécessairement aussi utile que de garder la tête froide et de démontrer qu’on comprend que nos relations commerciales sont un avantage mutuel très important pour les économies canadienne et américaine».

«Ma réaction, c’était le minimum. Je me suis retenu. Qu’ils s’occupent de leurs affaires, moi je vais m’occuper du Québec», a répliqué le chef libéral québécois.

De passage à Mirabel

Philippe Couillard était de passage à l’usine de Mirabel de Bombardier jeudi, l’une des usines où sont assemblés les appareils C Series. La veille, Alain Bellemare, le PDG de Bombardier, avait fait de même.

Depuis mardi, la dispute commerciale a pris une tournure résolument politique. À son vis-à-vis fédéral Justin Trudeau, M. Couillard envoie le message suivant: «pour les prochaines commandes d’avions de chasse canadiens [...] je ne veux pas voir un avion militaire de Boeing acheté au Canada tant que ce n’est pas réglé.»

«Il faut continuer à vendre des avions toutes les semaines. C’est ça qu’il faut faire», a dit M. Couillard, devant les employés de Bombardier.

La compagnie n’a pas vendu un seul avion C Series depuis près de 18 mois maintenant.

Le Québec a injecté près de 1,3 milliard dans ces appareils, aujourd’hui menacés par une décision rendue mardi à Washington, qui a pour effet de pratiquement tripler le coût de chaque avion vendu aux États-Unis.

Il a fait savoir que son gouvernement n’injecterait pas davantage de fonds dans Bombardier, si jamais elle en venait à connaître d’autres difficultés financières à cause du C Series, ou encore comme garantie de prêts afin de payer les droits compensatoires.

«On a mis énormément de fonds dans Bombardier, déjà.»

«On a mis énormément de ressources financières sur la table. Je ne voudrais faire aucune déclaration qui donnerait l’impression que je suis d’accord avec ces droits (compensatoires) -là», a-t-il ajouté.