De graves cas de maltraitance découverts par la Protectrice du citoyen malgré la réforme Barrette

Malgré la réforme Barrette, la protectrice du citoyen a découvert de graves cas de maltraitance dans des centres d’hébergement alors que les plaintes ont augmenté en flèche.

«Je constate que l’offre de services tend à un nivellement vers le bas, particulièrement en matière de soutien à domicile. Des personnes qui recevaient un certain nombre d’heures de services apprennent qu’elles subissent une coupe ou qu’elles n’y ont plus droit alors que leurs besoins n’ont pas diminué», a déploré Marie Rinfret dans son plus récent rapport déposé jeudi.



Les cas rapportés par Mme Rinfret sont graves. «Fait exceptionnel et particulièrement inquiétant cette année : les interventions du Protecteur ont mené à la fermeture de trois ressources», note-t-elle.

Photo d'archives, Agence QMI

Dans un centre, une personne hébergée a été maltraitée par d’autres résidents pendant plusieurs années au vu et au su de l’établissement. Dans un autre, les personnes souffrants de déficience intellectuelle profonde et de déficience physique étaient «laissés à eux-mêmes, sans aucune stimulation.» Autre cas : une jeune femme lourdement handicapée a dû être hospitalisée après avoir «souffert de grave dénutrition et d’anémie», encore une fois le centre a été fermé.

Quant à l’hébergement pour personnes âgées, la protectrice a découvert un «resserrement des critères d’admissibilité et une augmentation des délais d’attente» ainsi qu’un recours de plus en plus fréquent à des résidences privées pour ainés qui ne sont pas équipés pour prendre en soin des personnes «en lourde perte d’autonomie».

Déménagée de force, elle meurt



Pour certains résidents, la situation est dramatique : en resserrant leurs règles d’admissions, les CISSS expulsent parfois des résidents qui y habitent depuis de nombreuses années. Dans un cas, une dame a été transférée «sans en informer la famille» et malgré des avis médicaux. «Par la suite, la dame perd toute motivation à s’adapter à son nouveau cadre de vie et décède un mois plus tard», note le rapport.



Dans une autre affaire, une famille a dû débourser 1000 $ pour casser un bail avec une résidence privée non équipée pour les cas lourds après que le ministère ait placé de force un homme âgé souffrant de crises nocturnes. «Quelques jours à peine après son arrivée dans sa nouvelle résidence, l’homme connaît effectivement un épisode de crise et est conduit d’urgence à l’hôpital. Par la suite, il est admis dans un CHSLD», explique-t-on.



Dans une troisième cause, une dame âgée a été forcée d’accepter une chambre dans un CHSLD situé à deux heures de route de la ville où elle a toujours vécu.

En chiffre :