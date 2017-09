Des formations pendant les heures de bureau ?

Valérie Cordier-Chemarin — 37e AVENUE

Les formations offertes en entreprise sont un bon moyen de bonifier ses compétences et, pourquoi pas, d’obtenir de nouvelles responsabilités. Mais cela doit-il se faire pendant les heures de travail ?

Utiliser du temps de travail pour de la formation n’est pas au goût de tous les employeurs. Une étude canadienne réalisée par la firme de recrutement Robert Half a voulu prendre le pouls des directeurs administratifs et financiers concernant les formations offertes sur le temps de travail.

Sur les 270 directeurs interrogés, 50 % offrent peu ou pas de formation sur les heures de bureau, et les employés doivent prendre sur leurs temps libres s’ils souhaitent se perfectionner. Près de 25 % des directeurs ont affirmé que leur entreprise permettait à tous les employés de suivre des cours professionnels durant leur journée de travail, tandis que pour 17 % d’entre eux, cela dépendait de l'employé.

De nombreux bienfaits

Pourtant, pour Greg Scileppi, président, activités internationales de dotation en personnel chez Robert Half, la formation des employés est très profitable pour les deux parties. « Promouvoir des options de perfectionnement souples en matière d'horaire, de préférences d'apprentissage et d'objectifs individuels peut constituer une excellente stratégie pour aider les entreprises à recruter des candidats talentueux et faire en sorte que leurs employés actuels demeurent engagés, renseignés et motivés », rappelle-t-il.