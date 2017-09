Émerveillons-nous devant la nouvelle bande-annonce de Red Dead Redemption 2

La chaleur est chose du passé, la semaine est presque terminée, et... OMG DE NOUVELLES IMAGES DE RED DEAD REDEMPTION 2!

Bon, je suis peut-être trop excité.

La deuxième bande-annonce officielle du jeu tant attendu explore l'univers du hors-la-loi Arthur Morgan et de la bande Van der Linde, à la tête de laquelle on retrouve Dutch, un personnage de Red Dead Redemption. Pour survivre dans cette Amérique hostile, ils volent et se battent. Bref, une histoire inspirante.

Le jeu sera sur PlayStation 4 et Xbox One dès le printemps prochain. Plus que quelques mois d'attente.