Encore une victime du fentanyl

Le Journal vous présentait jeudi la triste histoire d’Yves Faucher, un des héros de la tragédie ferroviaire d’il y a quatre ans, et de son frère Gilles, dont les corps ont été découverts le 25 août.

Son corps et celui de son frère ont été retrouvés 12 heures après qu’ils se sont injecté une dose mortelle d’héroïne coupée avec du fentanyl.

Son décès a été constaté sur place. Des seringues ont été trouvées à proximité de la dépouille et tout porte à croire que l’homme a succombé à une surdose de fentanyl.

Selon les données officielles compilées par le SPVM, 134 surdoses de drogue ont été recensées depuis six mois à Montréal. De ce nombre, 31 se sont avérées mortelles et six sont attribuables au fentanyl.