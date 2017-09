Enquête de <i>J.E.</i>: fentanyl, la roulette russe des toxicomanes

MONTRÉAL | L'émission J.E. fait découvrir cette semaine l'univers de consommateurs de drogues dures, celui d'hommes et de femmes, complètement accros, incapables de sortir du cercle vicieux de la toxicomanie.

Un univers chambardé par l'arrivée du fentanyl, un médicament de 50 à 100 fois plus puissant que la morphine qu'ils s'injectent ou inhalent à leur insu. Effectivement, cet opioïde peut se retrouver dans de nombreuses drogues comme le crack, la cocaïne et l'héroïne.

«Soit que c'est intentionnel de ceux qui fabriquent la drogue ou non intentionnel alors il y a du fentanyl qui s'est faufilé dans l'endroit où on fabrique ces substances illicites», a expliqué Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale du Centre québécois de lutte aux dépendances.

Dissimulé ou vendu sous d'autres formes, le fentanyl rend vulnérables tous les utilisateurs de drogues: le fentanyl change la donne et transforme toute consommation en un jeu de hasard s'apparentant à la roulette russe, prévient le Centre québécois de lutte aux dépendances.

En plein quartier résidentiel

Fait troublant de l'enquête journalistique menée par l'équipe de J.E., c'est la présence nombreuse de femmes qui se livrent au quotidien à la prostitution dans le but de se procurer de la drogue.

Leur coin de rue, c'est Sainte-Catherine et Chambly, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Les travailleuses du sexe y sont nombreuses. Elles ne dorment pas beaucoup et mangent très peu, et quand on étire l'élastique, il finit tôt ou tard par céder.

Consommatrice d'héroïne, Audrey, 26 ans, doit vendre son corps pour gagner de l'argent afin de se procurer de la drogue. Lors d'une journée de tournage pour l'émission, l'équipe l'a aperçue alors qu'elle se faisait soigner par des ambulanciers. Selon les témoins, elle ne pouvait plus marcher.

Martine se prostitue également pour payer son crack. Elle aimerait pouvoir quitter le quartier Hochelaga pour pouvoir avoir une meilleure vie, dit-elle.

«J'ai un petit garçon, je suis quand même rendue à 40 ans. J'ai deux autres enfants qui sont plus vieux et je pense qu'ils aimeraient ça que leur mère s'en sorte», a-t-elle dit.

Même si elle est consciente des dangers du fentanyl, elle explique que lorsque tu as besoin de ta dose, plus rien n'importe. «Tsé quand t'es gelée, tu penses pas à avoir peur. Tout ce que tu veux, c'est avoir ton argent pour aller te geler», a-t-elle dit.

Contaminée par exprès

L'enquête de J.E. tend à démontrer que des trafiquants introduiraient du fentanyl dans de la drogue intentionnellement pour nuire à leurs concurrents.

«Le premier, lui, il divise à dix, puis dans un des dix, il dit lui je ne l'aime pas, il fait ça et tu sais ça marche de même. Ils s'organisent comme ça pour leur donner des "batchs" à eux autres plus dégueulasses, plus remplies de cochonneries», a expliqué un homme.

Une stratégie qui comporte son lot de conséquences alors que sept cas de surdoses ont été enregistrés en une seule journée.

D'autres revendeurs de drogue veulent seulement vendre et ne se soucient pas des possibles victimes. L'ex d'un trafiquant a accepté de parler à un journaliste de J.E..

«Il n'y a pas de préoccupation. C'est de vendre. Tu regardes ceux à qui tu veux vendre, tu n'as pas de pitié, t'as pas de coeur. Tu veux juste vendre et faire ton argent, a raconté Sandrine. L'important, c'est de faire le plus d'argent, si t'es capable de crosser du monde à gauche et à droite, c'est ça l'important.»

Selon elle, les revendeurs coupent la drogue avec du fentanyl pour pouvoir en vendre plus. «Ils achètent le produit à gauche, achètent le produit à droite, ils les mélangent comme ils veulent et ça donne le résultat qu'on connait. C'est moins cher coupé avec le fentanyl», a-t-elle soutenu.

Mais alors qui vend cette drogue contaminée? Il y a consensus dans le milieu policier au sujet des Hells Angels qui n'ont pas avantage à vendre à quelqu'un qui couperait sa drogue avec du fentanyl.

Effectivement, ce serait très mauvais au niveau de l'image qu'ils tentent de redorer.

Toutefois, lors des dernières arrestations, il y aurait eu, parmi les suspects, des relations des Hells.

Une priorité au SPVM

Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Philippe Pichet, a été particulièrement ébranlé après avoir vu les images de la voiture où Yves et Gilles Faucher ont été retrouvés morts.

«Comme service de police, on va se donner les moyens, je vous le dis, c'est une priorité, on va mettre de la pression sur les gens qui vendent ces produits-là et on va les suivre de très très près», a insisté le directeur.

– Avec la collaboration d'Yves Poirier