PAQUIN, Christiane



À Montréal, le 25 septembre 2017, à l’âge de 61 ans, est décédée Mme Christiane Paquin, conjointe de M. Daniel Rose.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Julie (Éric), Jinny, Stéphanie (Pascal), Jessika (Jean-François), ses huit petits-enfants, ses trois arrière-petits-enfants, ses soeurs Carole et Claudine, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraireMONTRÉAL, QC H1W 1P2514 527-4126 www.tsansregret.comle samedi 30 septembre 2017 de 13h à 17h et de 19h à 20h30. Une liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire cette même journée à 20h30 en la chapelle du complexe.