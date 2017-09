Je sors, je reste

JE SORS :

- CULTURE

21e Journée de la culture – Radio-Canada s’ouvre à vous!

Vous êtes passionnés de télévision? Vous aimeriez rencontrer les vedettes? Si oui, dans le cadre de la 21e Journée de la culture, la Maison de Radio-Canada ouvre ses portes au grand public et propose plusieurs activités gratuites, question de vous faire découvrir l’envers du décor. Plusieurs personnalités publiques ont également confirmé leur présence! *Dimanche à 10h à la Maison de Radio-Canada

- EN VILLE

Etsy : Fait au Québec

Les marchés éphémères Etsy sortent du web. Ils réuniront des artisans du Québec pour faire honneur à l’art local et le fait à la main. À Montréal, les artistes vous proposeront toutes sortes de créations : bijoux, vêtements, accessoires, fournitures pour la maison, des créations gastronomiques et des articles de déco. * Demain et dimanche à 10h au Technopôle Angus

- CONCERT

Danakil

Nuits d’Afrique présente le groupe français de reggae Danakil. Il débarque dans la métropole, le temps de faire découvrir aux Montréalais son dernier album La Rue Raisonne. À quoi peut-on s’attendre? Un concert qui décoiffe, des messages engagés et bien sûr de la musique reggae qui fait bouger. * Ce soir à 21h au Théâtre Fairmount

- CONCERT

Et si notre vie était une fête

Le spectacle littéraire Et si notre vie était une fête conclut les célébrations du Festival international littéraire. La prestation met en vedette des auteurs de Montréal, de Paris et de Port-au-Prince, tous amoureux de la langue française. En mots et en musique, se produisent l’officier de l’Ordre de Montréal, Dany Laferrière, le poète haïtien James Noël, son ami parisien David Babin et bien d’autres. *Demain à 20h à la Cinquième salle de la Place des Arts

- CONCERT

FULL ORGUE

L’événement Full Orgue propose une série d’activités gratuites qui invitent les petits et les grands à participer à un atelier festif animé par l’organiste titulaire de l’Oratoire. De plus, un concert aux rythmes des thèmes de Star Wars et de Passe-Partout donnera le ton à la journée. C’est aussi l’occasion pour les participants de jouer de l’orgue Beckerath. À noter que des collations seront fournies pour les enfants. Demain à 14h à la Basilique Oratoire Saint-Joseph

JE RESTE

- ALBUM À ÉCOUTER

Dreams and Daggers

La gagnante d’un Grammy pour le meilleur album jazz vocal en 2016, Cecile McLorin Salvant lance son nouvel album double Dreams and Daggers. Âgée de seulement de 27 ans, la chanteuse explore des reprises à sa manière et nous fait découvrir ses nouvelles compositions qui abordent le thème des relations interpersonnelles. Sa voix feutrée vous envoûtera à tout coup. *Sortie le 29 septembre

- ALBUM À ÉCOUTER

The Digg

Mackjoffatt est certainement un artiste à découvrir, lui qui lance son premier album en anglais The Digg. Une seule chose à dire : groove! La musicalité marie le son du hip hop avec le R&B, le funk, le pop et le soul. L’auteur-compositeur-interprète offre des textes engagés sur le monde actuel. D’ailleurs, il a réuni des collaborateurs de renom, tels qu’Ariane Moffatt. Coup de cœur pour la chanson Keep it Cool, qui rappelle le rap des années 90. *Sortie le 29 septembre

- TÉLÉ

Grande première d’Occupation Double

Pour le grand retour de la téléréalité Occupation Double à Bali, il y aura une diffusion simultanée de l’émission sur Facebook et à la télévision. Animée par Jay Du Temple, les sept candidates choisies pour l’aventure devront choisir parmi les 15 prétendants qui

s’envoleront avec elles à Bali. L’événement télévisuel de l’année risque bien de faire jaser! *Dimanche à 18h30 sur les ondes de V Télé et Facebook

Coup de cœur d’Anne-Lovely

CONCERT : Le Tomahawk Tour

Ça y est : le duo de rap Souldia et Manu Militari lance le Tomahawk Tour, partout au Québec. C’est demain, qu’ils s’arrêteront à Montréal pour une prestation vertigineuse pour tous les amateurs de hip hop québécois. L’union fait la force, car ensemble, les deux rappeurs ont vendu plus de 65 000 album au Québec et ont chacun des succès qui ont été écoutés des millions de fois sur le web. De plus, cette musique urbaine lance des messages crus, mais bien tangibles de la réalité de la pauvreté, de la criminalité et des injustices. Le rap québécois vaut la peine d’être découvert avec ces deux acolytes. *Demain à 20h à la Maison de la culture Hochelaga-Maisonneuve