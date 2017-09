Aujourd’hui, je me confesse à vous! Après quelques jours de canicule, j’avais bien hâte que l’automne se pointe le bout du nez : #Jeudiconfessions. C’est l’une de mes saisons préférées pour trois raisons : d’abord pour le shopping. Je dépense beaucoup durant cette période de l’année. #Jeudiconfessions.

Puis, j’adore redécouvrir les vins rouges lorsqu’il fait plus frisquet. Jamais sans mon verre de vin par jour : #Jeudiconfessions. Finalement, qui dit vin, dit aussi plats réconfortants. Depuis deux semaines, je suis le régime de Weight Watchers et je m’entraîne quatre fois par semaine pour pouvoir manger des pâtes et des croustades aux pommes: #Méchantjeudiconfessions. Je vous invite donc à ma virée de magasinage et circuit gourmand avec comfort food et verre de vin à la main.

MANGER : Les pastas de chez Il Miglio : beaux, bons et pas chers!

Photo courtoisie

Je suis folle des plats de pâtes. Qui de mieux qu’un Italien pour vous servir une assiette de lasagne, de spaghetti ou de macaroni? En effet, à la cantine-épicerie fine Il Miglio, situé dans le Mile-End, le chef Michele Mercuri et le gérant Giovanni Rasile préparent les pâtes artisanales maison de qualité première (faits de farine de blé ou d’épeautre biologique du Québec), qui sont autant disponibles sur les étagères ou à la commande au comptoir. Parlant comptoir, ce tout petit restaurant me fait penser à un fast-food, car la bouffe est servie sur des cabarets et il n’y a surtout pas de chichi, juste de la nourriture de qualité. Parlons menu. Il change souvent. Passant des boulettes de veau à la sauce tomate (polpettes) à l’assiette de trompettes aux champignons (vraiment trop bon) et par les fameux desserts de Masami Waki (chef pâtissière du restaurant Serpent), on y va au gré des saisons et au goût du chef. Parlons prix. Vraiment abordable. Les portions copieuses sont détaillées entre huit à treize dollars pour les pâtes et quatre à sept dollars pour les entrées. Longue vie à la cafétaria italienne Il Miglio! (5235 boulevard Saint-Laurent, Montréal)

BOIRE : Bù : Jessica Harnois lance deux nouvelles bouteilles de vin

Photo courtoisie

À la suite d’une visite dans les vignobles français, la sommelière Jessica Harnois a lancé à la fin de l’été, deux nouvelles bouteilles de vin de la gamme Bù. Pour le blanc, on retrouve un délicieux Sauvignon blanc. Il est frais, avec des arômes d’agrumes frais et de fruits tropicaux. Je le conseille vivement pour les dernières journées de terrasse. Puis, pour le rouge, le Merlot est en vedette. C’est un vin honnête avec ses notes de cerise, de prune et de mûre. Mariez-le avec un bon plat de mijoteuse. Rappelons que l’on peut se procurer les vins Bù dans tous les supermarchés, certains dépanneurs et les SAQ du Québec, sous la barre des quinze dollars. (Dans les épiceries et les SAQ)

SORTIR : C’est le temps de magasiner à la MÉGA vente du Groupe Dynamite

Photo courtoisie

Le temps est au changement de garde-robe! Peu de budget? Pas grave, car la première vente du Groupe Dynamite est lancée aujourd’hui (pendant un mois) et vous offre les meilleures aubaines en ville. Des vêtements de Garage et de Dynamite pour femmes sont réduits à des prix exceptionnels, tels que les accessoires à partir d’un dollar, les hauts et les jupes à partir de 3 dollars, les robes à partir de 5 dollars et les vêtements extérieurs à partir de 15 dollars. À noter que le stationnement est totalement gratuit! Votre portefeuille vous remerciera! (300 Avenue Sainte-Croix, Montréal)