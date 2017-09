La Chine impose la fermeture des entreprises nord-coréennes

PÉKIN | Les entreprises nord-coréennes établies en Chine devront cesser leur activité d’ici janvier, a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce, en application de la dernière batterie de sanctions de l’ONU après un nouvel essai nucléaire de Pyongyang.

« Les coentreprises sinoétrangères, les sociétés à capitaux mixtes et à capitaux étrangers établies en Chine par des entités ou des individus de Corée du Nord devront être fermées d’ici 120 jours » à compter de l’adoption de la résolution 2375 par le Conseil de sécurité des Nations unies le 11 septembre.

Soutenue par Pékin -- le principal allié diplomatique de Pyongyang --, cette résolution entérine une huitième salve de sanctions onusiennes à l’encontre du régime de Kim Jong-Un, en interdisant notamment ses exportations de textile et en réduisant ses approvisionnements en pétrole.

Elle fait suite au sixième essai nucléaire réalisé par Pyongyang le 3 septembre, le plus puissant à ce jour et à l’origine d’une violente secousse sismique. Le régime stalinien avait alors revendiqué le test réussi d’une bombe à hydrogène.

La Chine, membre permanent du Conseil de sécurité, a approuvé le durcissement des sanctions internationales et assure les appliquer « strictement et dans leur entièreté ».

Pour autant, les États-Unis enjoignent le pays d’accroître la pression sur son turbulent voisin. Le secrétaire d’État américain Rex Tillerson sera justement en visite à Pékin vendredi et samedi pour évoquer avec de hauts responsables chinois l’épineux dossier du nucléaire Nord-Coréen.

Pétrole et banques

Le géant asiatique affiche sa bonne volonté: fournisseur de la quasi-totalité du brut consommé par la Corée du Nord, Pékin avait déjà confirmé samedi dernier qu’il limiterait drastiquement ses exportations de produits pétroliers raffinés.

Concernant les fermetures d’entreprises nord-coréennes, seules seront épargnées, « au cas par cas », des entités non commerciales ou impliquées dans des infrastructures de service public, a précisé jeudi le ministère.

Il est dur d’évaluer le nombre d’entreprises qui devront mettre la clef sous la porte en Chine d’ici janvier: un négoce de textile significatif se poursuit entre les deux pays malgré les sanctions, et le régime opère nombre de restaurants en Chine -- dont plusieurs à Pékin.

À la suite d’une précédent train de sanctions, le géant asiatique avait déjà interdit fin août aux firmes et ressortissants nord-coréens d’établir de nouvelles entreprises sur son territoire.

Par ailleurs, signe supplémentaire du durcissement de ton chinois, de grandes banques du pays refusent désormais les clients nord-coréens.

Si le président américain Donald Trump avait publiquement accusé Pékin de « ne pas en faire assez » contre Pyongyang, le ton s’est radouci ces dernières semaines.

« Destruction »

La porte-parole du département d’État américain Heather Nauert a ainsi salué cette semaine « des progrès », jugeant que la Chine avait « fait des pas énormes dans la bonne direction ».

De son côté, la diplomatie chinoise continue de plaider sans relâche pour une solution « pacifique » de la crise nord-coréenne.

À l’unisson avec la Russie, elle défend la reprise de négociations de paix et propose un « double moratoire » -- l’arrêt simultané des essais balistiques et nucléaires de Pyongyang et des manoeuvres militaires américano-sud-coréennes.

« Le Conseil de sécurité prévoit à la fois des sanctions et des efforts pour rouvrir le dialogue, il ne faut pas mettre excessivement l’accent sur les sanctions en ignorant le reste », a d’ailleurs martelé jeudi Lu Kang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Par ailleurs, « nous sommes opposés à tout conflit dans la péninsule coréenne. La communauté internationale ne permettra jamais une guerre qui précipiterait les populations dans des souffrances sans fin », a-t-il insisté.

À l’inverse, les États-Unis ont dit à plusieurs reprises qu’ils n’écartaient pas une option militaire, menaçant ouvertement de « destruction » le régime de Kim Jong-Un.