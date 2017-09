La fin du supplice?

En effet, au moment où l’Impact sautera sur le terrain au Colorado, le match entre les Red Bulls de New York et le Toronto FC viendra à peine de se terminer.

l’Impact a démontré bien peu d’urgence dans sa défaite de 1 à 0 face au New York City FC, mercredi soir, au Stade Saputo.

« Il faut aller au Colorado avec des gars qui veulent jouer et qui veulent tout donner », a laissé tomber un Patrice Bernier dépité après la rencontre.

Comment expliquer qu’une équipe qui doit se battre avec l’énergie du désespoir concède 58,1 % de la possession à l’adversaire et qu’elle lui accorde 22 tirs pendant qu’elle n’en décoche que 10 pendant 90 minutes qui étaient pourtant cruciales ?

S’agit-il d’un symptôme d’un schéma de jeu qui ne fonctionne pas ? Coïncidence ou pas, l’équipe a commencé à se réveiller quand elle est retournée à quatre défenseurs en ajoutant un milieu de terrain de plus.

C’est le manque de cohésion qui a été flagrant dans la déconvenue contre New York City.

« On a eu cette séquence de quatre matchs où on semblait pouvoir battre tout le monde. Nous avons glissé une fois et tout a déboulé. C’est dur de mettre le doigt sur ce qui a tout fait basculer », a affirmé un Evan Bush miné par l’incompréhension.