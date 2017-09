Le Canadien aurait de l'intérêt pour Chris Neil

Le directeur général du Canadien de Montréal Marc Bergevin serait intéressé par le joueur autonome sans compensation Chris Neil.

C’est du moins une option mise de l’avant jeudi par le réseau Sportsnet.

«Chris Neil est toujours libre en ce moment et Montréal a de l’intérêt envers lui. De ce que je comprends, il n’était pas intéressé à se présenter à Montréal avec un essai professionnel. Ce sera intéressant de voir ce qui va se passer avec lui maintenant.»

Neil, un vétéran de 15 saisons avec les Sénateurs d’Ottawa dans la Ligue nationale de hockey (LNH), a disputé 1026 matchs depuis le début de sa carrière, accumulant pas moins de 2522 minutes de pénalité.

La saison dernière, son entraîneur Guy Boucher l’a laissé de côté en fin de saison et en séries éliminatoires après une récolte d’un but et trois passes en 53 matchs.

Le dossier Matt Duchene

Bergevin est-il de retour dans le derby Matt Duchene? C’est en tout cas l’hypothèse qui a été avancée jeudi lors de cette même émission.

«Quelqu’un m’a mentionné ce matin que Montréal pourrait très bien être de retour dans le dossier Matt Duchene, et je pourrais très bien voir ce scénario se matérialiser, ils ont de l’espace sous le plafond», a mentionné le coanimateur de l’émission «Hockey Central» Doug MacLean.

Duchene est sur le marché des transactions depuis la saison dernière et la saga ne semble pas près de se terminer. L'attaquant s'est d'ailleurs présenté au camp de l'Avalanche à reculons après avoir exigé une transaction à son directeur général. Des rumeurs ont déjà lié le Tricolore à Duchene, mais celles-ci ont été revigorées par le très mauvais début de calendrier de l'équipe.