Le Grand Bal des Vins-Cœurs amasse 1,7M$

Le Grand Bal des Vins-Cœurs de la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal a amassé la somme 1 700 000 $ grâce à la générosité des invités. Cette soirée permettra à l’Institut de cardiologie d’investir dans les soins hautement spécialisés, la recherche, l’enseignement, l’innovation technologique, la prévention et le perfectionnement des professionnels.

Photo curtoisie, Pascale Vallée

Mélanie La Couture, présidente-directrice générale­­­ de l’Institut de cardiologie de Montréal, est en compagnie de Marvin et Philippa Carsley, donateurs, Henri-Paul Rousseau, président du C.A. de la Fondation de l’ICM, et Elsa Desjardins, directrice développement des affaires, événements et projets de financement de la Fondation de l’ICM.

Photo curtoisie, Pascale Vallée

La Fondation a honoré les philanthropes Philippa et Marvin Carsley en leur remettant sa prestigieuse médaille d’honneur. En 2005, ils créèrent une chaire de recherche axée sur la génétique et la pharmacogénomique cardiaque, et contribuèrent également à la mise sur pied du Centre de résonance magnétique cardiovasculaire.

Photo curtoisie, Pascale Vallée

L’ICM, chef de file en CMI au pays, est passé à un cap important grâce à l’acquisition d’un robot chirurgical pour les patients devant subir une chirurgie cardiaque mitrale et coronarienne. Henri-Paul Rousseau, président du C.A. de la Fondation de l’ICM, est en compagnie du maire Denis Coderre.

Photo curtoisie, Pascale Vallée

Katy St-Laurent, des vêtements sportifs KSL, est en compagnie d’Isabelle Hudon de la Financière Sun Life, Carole Gray de la FICM, et de la médaillée olympique Joannie Rochette.

Photo curtoisie, Pascale Vallée

Jean La Couture, vice-président du conseil de Québecor, est en compagnie de Mélanie­­­ La Couture, PDG de l’ICM, et du Dr Patrick Garceau, cardiologue.

Photo courtoisie, Antoine Saito

Jean-François Fortin, directeur général par intérim de la FICM, la nouvelle présidente-directrice générale de l’ICM, Mélanie La Couture, ainsi que les gens qui l’entourent ont passé une agréable soirée.

Photo curtoisie, Pascale Vallée

La médaillée olympique Sylvie Bernier est en compagnie de l’animateur de la soirée, Bernard Derome.

Photo curtoisie, Pascale Vallée

Depuis sa création en 1977, la Fondation a versé près de 237 millions de dollars à l’ICM. Sur la photo, on voit Denis Lévesque et Pascale Wilhelmy.

Photo courtoisie, Antoine Saito

Les 800 invités ont pu assister à une magnifique présentation des artistes du Cirque du Soleil. Annie-Soleil Proteau est en compagnie de Julie du Page et de Marie-Christine Proulx.