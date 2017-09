Le rassemblement des fous

Les sondeurs sont-ils tombés sur la tête ? Ils nous apprenaient cette semaine que les Québécois voudraient d’un Trump et que Justin Trudeau perdrait ses élections... deux absurdités !

À la fin août, au plus fort de la vague de migrations irrégulières à la frontière, assez pour qu’on réquisitionne le stade, l’opinion indiquait un désir de « fermer le robinet », nous apprenait CROP ce lundi. Louis Audet, PDG de Cogeco, s’affole à l’idée d’une vague populiste. Rions ! Les Québécois sont allergiques au populisme. En 1973, le créditiste Yvon Dupuis tenait le langage de la loi et de l’ordre. Il remplissait des auditoriums de milliers de partisans et n’a pas eu un député.

Éternel Justin

Justin Trudeau, le gars le plus adulé par tout ce qu’il y a d’analphabètes politiques, serait battu s’il y avait des élections maintenant, nous apprenait Forum Research. Le terne et insignifiant chef de l’opposition conservatrice, Andrew Sheer, aurait gagné... Mon œil ! Justin est au pouvoir pour au moins mille ans s’il le veut ! Son éternelle lune de miel avec le public va bafouer n’importe quel sondeur !

E.T., Elvis et Jésus

Un certain David Meade nous annonçait la fin des temps pour samedi dernier en se basant sur l’Apocalypse. Inutile de dire que j’ai passé la veille à prier !

À une radio de Québec, l’animateur Jean Casault parle encore des Élohims et des soucoupes volantes... qui mettent du temps à nous visiter.

Il y en a encore pour dire qu’Elvis Presley vit toujours. Vend-il des électroménagers sur la rue Papineau ?

Palme de la stupidité : Philippe Meilleur, du groupe Montréal Autochtone, s’exprimant dans l’officine de propagande qu’est La Presse, affirmait que la statue de Paul Chomedey de Maisonneuve évoque le « colonialisme génocidaire ». Or, les Français, en petit nombre, n’ont subsisté partout en Amérique du Nord pendant 180 ans qu’en raison de leurs alliances avec une quarantaine de nations amérindiennes. Le seul génocide de l’époque fut celui des Hurons... par les Iroquois ! S’en sont-ils déjà excusés ?