Le vin de la semaine: Château Pesquié

Un très bon rouge rhodanien qui tombe parfaitement à point en ce début de la saison de chasse. Syrah (70 %) et grenache (30 %) proviennent des hauteurs de l’appellation, d’où le nom de la cuvée. Il en résulte un vin marqué par la fraîcheur, dégageant des parfums de violette, de viande fumée, de cerise et de garrigue. La bouche est juteuse, des tanins charnus, l’ensemble reste énergique et affiche une acidité salivante. Finale finement réglissée. Parfait avec le gibier. ­Servir autour de 16 degrés.