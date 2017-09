Les Broncos ne s'agenouilleront plus

À la suite d'une semaine de contestation dans la NFL, au moins une formation a mis sa position au clair: à partir de maintenant, aucun joueur des Broncos ne posera un genou au sol lors de l'interprétation de l'hymne national.

Lorsque le président des États-Unis a traité les joueurs qui s'agenouillaient de «fils de putes», la planète football, et plus particulièrement les joueurs, a jugé important de s'unir, le temps d'un weekend. Dimanche et lundi dernier, une importante majorité de footballeurs s'est tenu la main, ou a déposé un genou au sol, dans un élan de solidarité.

Qu'arrivera-t-il cette semaine? À quelle contestation les partisans assisteront-ils?

Au moins une équipe a mis sa position au clair: les Broncos de Denver se tiendront debout. Les joueurs ont émis à un communiqué à ce sujet.

«La semaine dernière, des membres de notre équipe se sont joints à leurs frères à travers la NFL dans un puissant geste d'unité. C'était une période émotionnelle pour tous, incluant les fans qui nous soutiennent chaque semaine. Malgré la controverse, nous nous devions de montrer notre force collective.

Nos voix devaient être entendues.

Ne vous trompez pas: nos actions n'avaient rien à voir avec les militaires, le drapeau ou ceux qui assurent notre sécurité. Nous n'avons que de l'amour pour ceux qui protègent nos libertés.

Même si nous vivons dans le meilleur pays du monde, il n'est pas parfait. Il existe toujours des injustices, et nous avons du travail à faire pour atteindre la justice sociale sous TOUTES ses formes.

Nous pouvons tous faire mieux.

Ça commence par nous. Nous devons faire notre part, et utiliser notre plateforme pour progresser en tant que société.

Notre vestiaire est diversifié, et c'est ce qui le rend spécial. C'est là que des meneurs intelligents et réfléchis de différentes races, religions et de contextes socioéconomiques s'unissent.

Nous avons peut-être des valeurs et des croyances différentes, mais nous nous entendons sur une chose:

Nous sommes une équipe, et si nous nous tenons ensemble, peu importe à quel point certains propos ou situations peuvent diviser, rien ne devrait influencer cette réalité.

À partir de dimanche, nous nous tiendrons debout, ensemble.»

A message from our players: pic.twitter.com/eQs3z7OcqV — Denver Broncos (@Broncos) 28 septembre 2017

Est-ce que d'autres formations suivront le pas?