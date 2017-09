Les coups de cœur de... Christiane Germain

Christiane Germain fait partie des grandes entrepreneures du Québec. La nouvelle dragonne de l’émission Dans l’œil du dragon est cofondatrice de deux chaînes d’hôtels-boutiques d’ici, soit le Germain et le ALT, qui d’ailleurs célèbre ses dix ans, cette année. La femme d’affaires partage son temps entre son condo du Vieux-Montréal et son chalet dans les Cantons-de-l’Est. Voici donc les endroits préférés de la chef d’entreprise à Montréal et en périphérie de la ville.

Le restaurant préféré ?

Je suis une cliente régulière du restaurant Graziella. J’aime le lieu, l’ambiance et la cuisine italienne qui est excellente et raffinée. Dans les plats, on n’y retrouve que des ingrédients frais et bien préparés.

Je dois aussi nommer le restaurant LOV, sur la rue McGill, qui est un restaurant végétarien nouveau genre. Je fais beaucoup attention à ce que je mange et à cet endroit, on est au courant de tout ce qu’il y a dans notre assiette. De plus, l’ambiance est vraiment chouette. Ces nouveaux restaurants santé ne sont plus ce qu’ils étaient, car ce sont devenus des lieux hyper tendances que tout le monde veut fréquenter.

L’endroit où prendre un verre ?

J’adore prendre un verre au bar du Ritz-Carlton. J’ai l’impression de faire une belle sortie. Il y a un petit côté chic et je trouve ça chouette. De façon générale, je suis assez bar. Même lorsque je vais manger dans un restaurant, j’aime bien manger au bar. C’est convivial et sympathique.

L’activité préférée ?

J’aime sortir de la ville. Que ce soit pour voyager ou pour me retrouver à la campagne, j’ai besoin de sortir de la métropole. J’adore Montréal, mais je ne peux y rester tout le temps. Je possède une deuxième résidence à la campagne et je dois dire que j’en profite au maximum.

Une adresse secrète à découvrir ?

Dans les Cantons-de-l’Est, il y a le nouvel établissement Strom Spa, qui a ouvert à Sherbrooke. C’est en plein cœur de la ville, mais c’est situé sur le bord de la rivière. On n’a pas l’impression d’être en ville. Je sais qu’il existe deux autres établissements à Montréal et à Bromont, mais celui-là ne ressemble pas aux deux autres. Il est unique. C’est un dépaysement assuré et à découvrir. C’est très zen et très beau !

Une entreprise québécoise que vous admirez ?

J’ai beaucoup de respect de façon générale pour les entrepreneurs. Il y a beaucoup d’entrepreneurs qui ont contribué à l’économie du Québec et pour une si petite population, je leur lève tous mon chapeau. Ceci étant dit, Alain Bouchard (Couche-Tard) a bâti un empire. Si je devais en nommer qu’un, je crois qu’il est un véritable exemple du succès québécois. J’ai énormément de respect et d’admiration pour l’homme et pour ce qu’il a accompli. Il s’agit de la plus grande entreprise canadienne qui s’illustre à l’étranger. Ça me touche, car je suis dans un domaine un peu plus traditionnel de service, comme lui. On ne réinvente pas la roue dans l’hôtellerie, alors je sais davantage apprécier les grandes réussites dans les domaines du service.

Si j’étais maire de Montréal, je... ?

Je ferais mon possible ! Je trouve qu’à Montréal, il s’en passe des choses ! Je dois dire qu’on est dans une ville qui est en train de se faire une beauté. C’est long et pénible, mais ça sera tellement beau dans quelques années.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

À la base, Montréal est une ville européenne sur un continent américain. Cela nous donne un ADN spécial. De plus, dans cette ville au côté latin sont venues s’ajouter plusieurs personnes provenant du monde entier. La diversité que l’on possède nous donne un caractère unique.

Un mot pour décrire Montréal ?

Surprenante ! Montréal a un côté très ludique et créatif.