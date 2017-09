Les technologies les plus en vogue en matière de formation

Audrey Neveu — 37e AVENUE

E-Learning, serious games, classes virtuelles... les technologies facilitent désormais grandement l’apprentissage en entreprise. Quelles sont les formations les plus en vogue ?

De plus en plus d’entreprises font appel aux applications technologiques pour offrir de meilleures formations à leurs employés. Selon Éric Delisle, directeur des programmes chez Technologia Formation, les grandes entreprises ont davantage recours à la classe virtuelle, qui permet aux employés d’une région éloignée de suivre une formation donnée en classe dans un grand centre urbain.

Les entreprises choisissent également de plus en plus les modules d’apprentissage en ligne, aussi appelé e-learning. Certaines entreprises offrent des modules préprogrammés sur des sujets en demande, comme la gestion de projet ou encore la maîtrise de certains logiciels, par exemple Excel ou InDesign. « Ce sont des formations qu’on peut faire à notre propre rythme, qu’on peut commencer et mettre de côté, puis reprendre où on les a laissées », explique Éric Delisle.

De plus, il n’est pas nécessaire d’être physiquement en classe pour en bénéficier pleinement, contrairement à des formations où les qualités interpersonnelles comptent davantage, par exemple une formation sur la façon de devenir un meilleur leader. « Avec le e-learning, on s’assure toujours que les notions enseignées sont adéquatement assimilées grâce à un questionnaire pour vérifier si les apprenants ont bien compris », dit Éric Delisle.

Les modules d’apprentissage peuvent aussi être conçus sur mesure pour une entreprise, mais cela représente un investissement important pour la compagnie qui la commande. Elle peut toutefois l’adapter à ses besoins précis et la distribuer à un très grand nombre d’employés. Cette solution est économique si l’entreprise compte se servir souvent et longtemps de sa formation, notamment si elle est faite pour un programme qui lui est spécifique.

Les jeux sérieux, ou serious games, sont une autre avenue à considérer. Il s’agit du concept de ludification : ces jeux ont un objectif pédagogique sérieux, mais utilisent l’environnement ludique de n’importe quel jeu pour atteindre leur but. Qui n’aimerait pas apprendre les normes de son industrie en lançant des oiseaux comme dans Angry Birds ?