Mairie de Montréal: le maire d'Anjou appuie Jean Fortier

MONTRÉAL | Le maire d’Anjou Luis Miranda a décidé d’appuyer Jean Fortier, candidat de Coalition Montréal, comme prochain maire de Montréal, en vue des élections de novembre.

«Les électeurs d'Anjou sont convaincus que Denis Coderre n'est pas l'homme pour le poste. Ils cherchent une solution de rechange raisonnable et pragmatique et Jean Fortier est ce choix. Son expérience et ses compétences en gestion, son respect pour la démocratie et la consultation ainsi que son aptitude à travailler avec d'autres font de lui le meilleur candidat pour mes concitoyens» a dit M. Miranda par communiqué, jeudi.

Luis Miranda tout comme d’autres maires de villes fusionnées à Montréal est à couteaux tirés avec l’administration Coderre, accusée de trop vouloir centraliser les pouvoirs.

Le candidat Jean Fortier a mentionné «qu'il ne partage pas la vision impériale de M. Coderre, cherchant à réduire les municipalités à de simples coquilles vides».

Il a aussi vanté celui qui lui a donné son soutien.

«Luis Miranda compte vingt ans de services dévoués auprès des résidents d'Anjou, leur offrant des services exceptionnels à des prix très raisonnables. C'est la raison pour laquelle Coalition Montréal appuiera tous les candidats de l'Équipe Anjou de M. Miranda», a précisé M. Fortier.