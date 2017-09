Meurtre au Maxi: un cas « typique »

Le cas du jeune homme qui aurait tué une employée d’un Maxi en raison d’un trouble délirant en est un «malheureusement typique», a témoigné un psychiatre ce jeudi.

«Du point de vue d’une expertise en responsabilité criminelle, le cas de M. [Randy] Tshilumba est, malheureusement, typique, relativement facile [à diagnostiquer]», a affirmé le Dr Louis Morissette.

Pour l’expert en psychiatrie légale, il n’y a aucun doute que Randy Tshilumba n’arrivait pas à distinguer le bien du mal le 10 avril 2016, lorsqu’il a poignardé à 14 reprises Clémence Beaulieu-Patry sur son lieu de travail de la rue Papineau, à Montréal.

Quelques jours plus tôt, il aurait demandé à la victime de sortir ensemble, mais elle avait refusé.

La Couronne affirme qu’il s’agit d’un meurtre au premier degré. Mais pour l’expert, Tshilumba souffrait d’un trouble délirant, avec un délire de persécution. L’accusé était alors convaincu que sa victime et ses amies voulaient le tuer depuis plus d’un an en raison de publications Facebook qu’il dit avoir trouvées par hasard.

«Il n’est pas victime de persécution, mais à ses yeux, il l’est, a témoigné le psychiatre. Il essaye de comprendre, il se demande pourquoi ces filles lui veulent du mal. Il ne faut pas y voir une logique.»

Le psychiatre a également noté qu’en apparence, Tshilumba ne semble pas avoir de problèmes. Mais les vidéos de surveillance le montrant calme, sans aucun signe d’angoisse, ne veulent pas forcément dire que tout allait bien, a ajouté l’expert.

Et malgré la mort tragique de Clémence Beaulieu-Patry, le trouble délirant allégué de Tshilumba ne s’est pas atténué.

«Il reste dans sa croyance délirante, il continue de dire que sa vie est en danger, qu’elles veulent le tuer», a expliqué le Dr Morissette.

Le témoignage du psychiatre expert se poursuit cet après-midi, au palais de justice de Montréal.