Montréal, cimetière de coachs

L’année 2017 aura été dure pour les entraîneurs des trois équipes sportives professionnelles de Montréal. Après Michel Therrien en février et Jacques Chapdelaine il y a deux semaines, voilà que Mauro Biello pourrait écoper à son tour pour la saison décevante de l’Impact.

Selon l’analyste des matchs du New York City Football Club, Glen Crooks, Biello serait remplacé l’an prochain par l’ancien défenseur de l’Impact, Allessandro Nesta. Le commentateur a divulgué son information alors que le NYFC se préparait pour son match contre l’équipe montréalaise, hier soir, au stade Saputo. Bon timing !

N’empêche qu’un changement d’entraîneur n’aurait rien de surprenant. Joey Saputo est reconnu pour ne pas être patient avec ses entraîneurs quand son équipe ne produit pas à son goût.

Depuis l’entrée de l’Impact en MLS, en 2012, quatre entraîneurs se sont succédé à la barre de l’équipe. Jesse Marsch a été le premier suivi de Marco Schällibaum en 2013 et Frank Klopas en 2014. Biello a été appelé à remplacer Klopas durant la saison 2015.

Hécatombe

Les choses n’ont guère été plus tranquilles du côté du Canadien et des Alouettes au cours de la même période.

En 2012, Michel Therrien succédait à Randy Cunneyworth derrière le banc du Tricolore. Son règne de cinq saisons fut le plus long chez le Canadien depuis celui de Scotty Bowman, qui avait dirigé l’équipe de 1971 à 1979 (cinq coupes Stanley en huit ans).

L’année 2012 marqua aussi la fin du séjour de Marc Trestman avec les Alouettes, parti pour Chicago où il n’a été en fonction que deux ans.

Dan Hawkins, qui possédait un bon talent de vendeur, n’a duré que cinq matchs en 2013 avant d’être remplacé par Jim Popp. En 2014, le propriétaire Bob Wetenhall a joué un tour à Popp en embauchant Tom Higgins comme entraîneur en chef. Popp s’est vengé l’année suivante en remplaçant lui-même Higgins.

L’an dernier, les Wetenhall lui demandèrent de céder les rênes de l’équipe à Chapdelaine. Kavis Reed a pris la relève de Chapdelaine ce mois-ci, mais on peut se demander ce qui l’attend à la fin de la saison.

En tout et partout, les Alouettes (six), l’Impact (quatre) et le Canadien (trois) ont été dirigés par 13 entraîneurs au cours des cinq dernières années.