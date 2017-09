Plaqués dangereux: le Rouge et Or se défend

Le Rouge et Or de l'Université Laval se défend bien d'employer des tactiques déloyales après avoir été visé par deux plaintes des Stingers de Concordia concernant les plaqués des demis défensifs Gabriel Ouellet et Kevin McGee dans le match de dimanche dernier au stade Telus de Québec.

À LIRE AUSSI: Deux plaintes des Stingers

«Je suis très à l'aise avec ce que l'on fait comme enseignement ici et notre souci pour la sécurité au football», a déclaré l’entraîneur-chef Glen Constantin jeudi.

Une enquête est actuellement menée par le RSEQ à la suite des plaintes des Stingers. On étudie la légalité des plaqués de Gabriel Ouellet sur le quart-arrière Trenton Miller, qui a par la suite quitté la rencontre, et celui de Kevin McGee en fin de match sur James Tyrell. On tente de déterminer si les coups ont été portés à la tête des joueurs de Concordia, même si aucune pénalité n'a été décernée sur les jeux en question.

Le RSEQ devrait déterminer jeudi ou vendredi si des suspensions seront distribuées aux deux joueurs concernés.

Notre collègue Charles-Antoine Sinotte a publié un billet percutant sur le sujet plus tôt cette semaine qui a fait beaucoup réagir dans le monde du sport québécois.

Reste à voir si le RSEQ voudra passer un message en sanctionnant sévèrement les joueurs du Rouge et Or.

Laval dispute son prochain match dimanche après-midi à Québec contre les Redmen de McGill.