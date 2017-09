Quelles formations puis-je demander à mon employeur ?

Philippe Jean Poirier — 37e AVENUE

Dans une entreprise soumise à la Loi sur les compétences, il est aujourd’hui possible de demander à son employeur des formations pour se perfectionner. Mais encore faut-il qu’elles entrent dans le cadre de la loi ! Gros plan sur les formations admissibles ou non.

Formations en santé et sécurité au travail : Non. Un employeur ne peut pas inclure une activité liée à ses obligations légales, dont celle d’offrir de la formation en santé et sécurité à ses employés.

Stages : Oui. Les dépenses liées à l’embauche d’un stagiaire sont admissibles, incluant les frais d’un formateur. « On doit toutefois exclure les déductions et les crédits d’impôt reçus pour ce stage », rappelle Frédérick Blanchette.

Formations en ligne : Oui. « La loi a été modifiée en 2009 pour inclure les formations en ligne, à la condition qu’elles soient structurées selon une approche pédagogique et avec une validation des compétences », précise Frédérick Blanchette.

Autoformation : Non. « Si on s’achète un livre sur la gestion et qu’on le lit pendant les heures de travail, ce n’est pas de la formation. »

Webinaire : Tout dépend de la nature du webinaire. S’il s’agit d’un séminaire visant à présenter ou à vendre un produit, comme c’est souvent le cas en marketing business to business : non. Si l’approche est pédagogique et que l’employé acquiert des compétences : oui.

Colloques, congrès et séminaires : Oui. Il faut toutefois pouvoir fournir la documentation requise (factures, dates, attestation, signatures, etc.).