Retour vers le futur

Il n’y a pas si longtemps, Francis Leclerc regardait l’une de ses idoles de jeunesse à l’œuvre devant le filet de l’Armada. Placé dans les gradins tout juste derrière Étienne Marcoux à l’an un de Blainville-Boisbriand, il rêvait d’être dans ce demi-cercle.

Vendredi soir, six ans plus tard, il sera dans ce fameux demi-cercle avec les jambières de gardien numéro un pour la première fois. Produit local ayant grandi dans les Basses-Laurentides et fait ses armes dans le hockey mineur sur la Rive-Nord, il ne peut s’empêcher de sourire quand il réfléchit à ce qu’il vivra lors du match d’ouverture local de sa formation. Il succède à Marcoux et Samuel Montembeault, deux gardiens qui ont marqué la courte histoire du club avec qui il ne veut surtout pas se comparer.

« J’ai travaillé fort pour me rendre là et mériter cette chance. C’est gratifiant, a relaté Leclerc en livrant les grandes lignes de son parcours atypique. Je suis passé par le midget espoir, le midget AAA et la ligue collégiale avant d’arriver dans le junior.

« Quand j’étais petit, j’avais mon abonnement de saison derrière le but. J’ai grandi en voyant Marcoux jouer devant moi dans un aréna plein. Je trouvais que c’était gros. Je me voyais dans cette position. Je le disais à mon père et il me répondait de continuer à travailler fort.

« C’est ce que j’ai fait, a enchaîné l’athlète de 19 ans ayant participé au camp de l’Avalanche du Colorado. Si je ne m’étais pas vu comme ça, je n’y serai pas aujourd’hui. Je me projette encore dans l’avenir en regardant vers les pros. »

Vrai, il n’en est pas à ses débuts dans l’uniforme noir et blanc avec lequel il a disputé 45 matchs en carrière, mais il est investi d’une nouvelle mission, celle de gardien numéro un. Quand il sera présenté à la foule, il en retirera une immense fierté et se mettra au boulot face aux Huskies de Rouyn-Noranda.

« C’est mon deuxième match d’ouverture. C’est excitant et stressant, mais c’est un bon stress. Je dois vivre le moment présent. Après, ce sera le troisième match d’une saison de 68. Il faut faire un pas à la fois et ne pas regarder trop loin. Nous formons une bonne équipe et c’est motivant. »

Un titre à défendre

L’an dernier, il n’aurait jamais pensé participer à 30 matchs de l’Armada en saison régulière en plus de ses trois présences en séries alors qu’il était l’auxiliaire du portier de 20 ans, Samuel Montembeault. Ses prestations lui ont permis de remporter le trophée Jacques-Plante en vertu d’une moyenne de buts alloués par match de 2,3. Avec le lot de vétérans de retour devant lui, il peut défendre son titre avec succès.

« Son travail, c’est de nous donner une chance de gagner chaque match. Il ne doit pas être une superstar, a fait savoir son entraîneur-chef Joël Bouchard. Ce n’est pas un gardien auxiliaire régulier qui arrive tout d’un coup comme partant. Il a l’expérience et la connaissance du jeu de la ligue. Il a fait son cheminement. Tout le monde est confiant. Il faut jouer devant lui. »

Ses coéquipiers sont prêts à l’épauler. Menée par le nouveau capitaine et vétéran Alexandre Alain, l’équipe ne veut pas le laisser à lui-même en espérant qu’il vole les victoires. « Il aura une pression supplémentaire, parce que c’est un gars de la région, mais il est capable d’en prendre. Il est prêt pour son nouveau rôle et il nous inspire confiance », a soufflé Alain.

L’homme masqué est bien déterminé à laisser son empreinte cette saison.