Santé: je me suis trompé

Ma clinique me dit que l’endoscopie ne sera plus disponible à cause de la réforme Barrette des frais accessoires. Ma femme se fait dire la même chose pour ses prises de sang.

L’autre jour, sur la vitrine de la pharmacie du coin, je lis la publicité des pharmaciens, fâchés contre Gaétan Barrette, qui lui font dire : « Ma signature ne vaut rien ».

Une conversation avec un ami me revient alors en tête. On est en avril 2014.

Lui : T’as vu, Barrette nommé à la Santé ! Misère...

Moi : Ben, donne-lui la chan...

Lui : T’es pas sérieux ? Toi ?

Moi : Écoute, je n’aime pas le style du gars, mais on a fait des tas de réformes, on a essayé le dialogue, la concertation, la négociation, et franchement...

Lui : Tu me niaises...

Moi : Ben, des fois, un bon coup de pied au cul, tsé, me semble...

Je ne me rappelle plus trop sur quoi on s’est laissés.

Retrouvailles

Trois ans plus tard, je suis donc devant la vitrine de la pharmacie. J’entends une voix : « Hé hé...». Je me retourne.

C’est mon chum que j’avais perdu de vue, qui me sourit, le sourire du chat qui regarde la souris piégée.

Lui : Tu te souviens ? Tu disais : « Donnons la chance au coureur », et patati patata...

Moi : ...

Lui : Il a eu entièrement carte blanche, Barrette, il a introduit toutes les réformes qu’il voulait, il n’y a rien que Couillard lui ait refusé.

Moi : Euh...

Lui : Il a concentré le pouvoir entre ses mains. Il a tout viré à l’envers. Il a fusionné des établissements, aboli leur autonomie, mis des centaines de cadres à la retraite. Il a menacé les médecins de sanctions, il a...

Moi : Ben...

Lui : Ben, quoi ? En décembre 2016, il disait qu’il avait introduit 90 % des mesures qu’il souhaitait. Aujourd’hui, il doit être à 100 %, non ?

Je ferme ma trappe.

Lui : Il a gueulé, menacé, puni, bulldozé, mangé du saumon devant les caméras. Il a négligé tout ce qui n’était pas curatif. Il a adopté un règlement, invalidé par la Cour, pour réduire les indemnités de départ prévues par la loi aux cadres dont il avait aboli les postes.

Progrès ?

Je comprends que je ne réussirai pas à placer un mot.

Lui : Qui dit que ça va mieux à part lui ? Dans le réseau, tous se taisent par peur. Accès aux soins, temps d’attente, sur les vraies affaires, t’as vu un progrès réel ?

Moi : J’avoue que...

Lui : Ah, monsieur « avoue » ! Barrette dit que son « fantasme » serait un autre mandat à la Santé ! Imagine !