Shania remue son passé

Le titre de reine de la country pop ne lui appartient plus. Mais Now, son premier album en quinze ans, prouve que Shania Twain a encore des choses à dire. Et des comptes à régler avec son ancien mari et partenaire musical, Robert « Mutt » Lange.

Même après avoir fait paraître une autobiographie qui relatait en détail ses malheurs, il reste du méchant à sortir, une décennie après un divorce acrimonieux causé par l’infidélité de Lange, parti dans les bras de la meilleure amie de Shania.

« Je ne peux toujours pas croire qu’il m’avait laissée pour l’aimer », se désole-t-elle sur Poor Me.

Elle poursuit dans la même veine sur I’m Alright, un joli morceau mélancolique qui prend du coffre grâce à l’insertion de cordes et sur laquelle Twain confesse qu’elle a été « détruite ».

Malgré ce douloureux retour en arrière, le soleil brille sur l’acoustique (et plutôt banale) Because of You. « Grâce à toi, je suis moi », chante-t-elle à son mari Frédéric Thiebaud.

Pop ensoleillée

Sans Lange à ses côtés, Twain a composé elle-même les seize pièces (en version deluxe) de Now avant d’être épaulée par un quatuor de producteurs.

Photo courtoisie

Disons-le, il n’y a pas de titre explosif à la Man ! I Feel Like a Woman ou That Don’t Impress Me Much ici. Et le country est relégué au second plan : un accord ou deux sur Swingin’ My Eyes Closed et la rythmique assortie de banjo de Home Now sont les rares clins d’œil à son passé qu’elle se permet.

Swingin’..., Let’s Kiss and Make Up et le single Life’s About To Get Good voient plutôt la Canadienne s’aventurer dans le territoire de la pop ensoleillée. Avec des résultats mitigés.

Assumer sa peine

Ça passe mieux la rampe quand Twain assume sa peine sur la poignante ballade Where Do You Think You’re Going, une des meilleures chansons de l’album, ou lorsqu’elle opte pour des mélodies mid-tempo. Preuve à l’appui : l’efficace doublé Light of My Life et Poor Me.

Pour Shania, Now est aussi un test pour ses cordes vocales, affectées par la maladie de Lyme. À ce niveau, c’est à moitié réussi. Si la voix de Twain, désormais plus grave, conserve sa signature, force est de constater qu’elle a perdu un brin de sa souplesse et son exubérance d’antan.