[SONDAGE] Oseriez-vous transformer votre veste en robe?

Cette saison, on est définitivement à la recherche d’un look sans effort. On troque donc la petite robe noire pour un manteau ou une longue veste chic twistée en robe.

Sans hésiter, Maripier Morin pige dans la garde-robe masculine lorsqu’elle ne sait plus quoi porter. Cette fois-ci, elle opte pour un veston qu’elle transforme en robe. On adore les items 2-en-1!

Joël Lemay/AGENCE QMI

Déjà en 2016, Sarah-Jeanne Labrosse était à l’avant-garde sur le tapis rouge du Gala Artis lorsqu’elle a porté son trench en version robe. Une tenue qui a beaucoup fait jaser la toile!

Une publication partagée par Bella Hadid (@bellahadid)

Bella Hadid porte à merveille cette robe veste ultra glamour qui est parfaitement cintrée et flatteuse pour la silhouette.

