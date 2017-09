Succès garanti pour la Classique hivernale

DRUMMONDVILLE | La frénésie du hockey extérieur s’emparera de tout le Centre-du-Québec au mois de février à l’occasion de la deuxième édition de la Classique hivernale de la LHJMQ, à Drummondville, un événement qui sera un succès sur toute la ligne, promettent les organisateurs.

Les 9 et 10 février prochains, les Voltigeurs croiseront successivement le fer avec le Phœnix de Sherbrooke (19 h) et les Tigres de Victoriaville (15 h) à la patinoire réfrigérée Victor-Pépin, où un stade de 6000 places sera érigé pour l’occasion grâce à des estrades d’une hauteur de 50 pieds.

En se basant sur le succès connu par la première présentation de matchs à ciel ouvert en 2015, qui avaient impliqué les Cataractes de Shawinigan, les Remparts de Québec et les Tigres, à Saint-Tite, la LHJMQ n’a pas hésité à replonger dans une aventure semblable. Les organisateurs espèrent que cette paire de rencontres sera disputée à guichets fermés.

« C’est très réaliste [de penser qu’il y aura 12 000 personnes]. Ce sera un très beau week-end de hockey avec toutes les activités qui seront présentées. Je suis certain que ça va créer beaucoup d’intérêt et le prix des billets est extrêmement abordable », a émis le commissaire Gilles Courteau, jeudi, en marge du dévoilement officiel de la programmation.

Des améliorations

L’expertise acquise en 2015 a servi dans l’élaboration de cette deuxième Classique hivernale, tout comme elle permettra aux formations engagées d’être encore mieux préparées à affronter les caprices de Dame Nature. Au total, 13 319 spectateurs avaient franchi les portes battantes des Grandes Estrades.

« On a donné de bonnes indications aux Voltigeurs et à la Ville de Drummondville par rapport à ce qui a été fait. Avec l’expérience qu’on a vécue à Saint-Tite, c’est certain que des éléments améliorés vont être apportés ici, autant pour l’expérience du joueur que pour l’expérience des amateurs », a lancé M. Courteau.

« À Saint-Tite, le défi était d’avoir une glace performante. Ce ne sera pas notre cas. Notre défi sera de mettre les gradins, mais c’est plus dans la planification de le faire. La firme qui a été retenue s’occupe des gradins à la Formule 1 à Montréal et au Grand Prix de Trois-Rivières. Ils sont habitués à [s’occuper] de grandes installations », a renchéri Yanick Gamelin, le chef d’orchestre de ce rendez-vous extérieur.

Le prix des billets variera entre 24 $ et 35 $, selon l’emplacement. D’autres forfaits sont aussi disponibles. Gamelin et son équipe croient dur comme fer qu’ils s’envoleront rapidement dès leur mise en vente, le 5 octobre, souhaitant la participation des partisans des Tigres, du Phœnix et de tous les amateurs de hockey de la province.

« On espère que la météo va être clémente, mais maintenant, on ne sait jamais. Il peut pleuvoir en plein mois de février. J’ai consulté les oracles et les devins, et on m’a dit que les 9-10-11 février, il allait faire une température parfaite ! » a badiné le coordonnateur de l’événement, pas inquiet que la glace tiendra le coup si les températures devaient s’élever au-delà du point de congélation.

Souvenir pour Robitaille

Chez les Tigres, on ne sera pas totalement en terrain inconnu puisque l’entraîneur en chef Louis Robitaille a porté les couleurs des anciens des Bears de Hershey en marge du match extérieur annuel de la Ligue américaine, en 2013.

« Il y avait 10 000 personnes, c’était le fun. Il faisait un peu plus chaud qu’au Québec ! Mais juste en tant qu’anciens, on s’était mis à la place des joueurs et on trouvait que c’était quelque chose de gros », a raconté Robitaille, qui a évolué dans la ville du chocolat de 2005 à 2008.

Dans le calepin...

♦ En plus des équipes de la LHJMQ, les Gaulois de Saint-Hyacinthe et les Cantonniers de Magog de la Ligue de hockey midget AAA s’affronteront dans le cadre de la Classique hivernale, un duel prévu le dimanche 11 février sur le coup de midi. Le budget d’exploitation pour la Classique hivernale s’élève à environ 590 000 $.

♦ Ce n’est ni plus ni moins que trois rencontres à ciel ouvert durant lesquelles l’entraîneur Dominique Ducharme sera aux premières loges, cette saison. Le 29 décembre prochain, le pilote des Voltigeurs sera derrière le banc d’Équipe Canada qui se mesurera aux États-Unis au stade des Bills de Buffalo en ronde préliminaire du Championnat mondial junior. « Ça va me préparer et il y a peut-être des petites choses qu’on pourra dire aux joueurs en ayant vécu l’événement à Buffalo. Pour les joueurs, il faudra qu’ils apprécient le moment tout en laissant faire les distractions quand la rondelle tombera sur la glace », a-t-il laissé tomber au sujet des matchs contre Sherbrooke et Victoriaville.

♦ Le capitaine du Phoenix, Hugo Roy, a replongé dans ses souvenirs d’enfance. « Je me rappelle qu’on avait pratiqué à l’extérieur au niveau atome et que c’était incroyable. Là, devant 6000 personnes, ce sera quelque chose. J’avais regardé la Classique à Saint-Tite, à la télévision, et je me disais que c’était une expérience que je voulais vivre. »

♦ Le processus de mise en candidature pour les organisations désireuses d’accueillir le tournoi de la Coupe Memorial en 2019 sera bientôt lancé, a affirmé le commissaire Gilles Courteau, qui dévoilera les détails à la suite de l’assemblée du bureau des gouverneurs d’octobre. Saint John, Moncton et Halifax devraient être du lot.